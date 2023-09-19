 欧美商会：中国想与外商有何种关系？ | 经济纵横 | DW | 19.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

欧美商会：中国想与外商有何种关系？

在华外企表示，中美之间就技术、贸易等的紧张关系，以及中国政策的不确定性，都影响着营商环境，导致部分企业重新考虑对这一巨大市场的投资。

BdTD China | Drachenwirbler im Sonnenaufgang in Shanghai

（德国之声中文网）周二，美国在上海的商会以及欧盟在华商会发布的调查结果总体一致。二者均呼吁在中国对待外商的立场上能够有更大的确定性和清晰度。

"数十年来，欧盟企业在中国蓬勃发展，从一个稳定而有效的商业环境中受益。然而，过去三年的动荡后，许多企业重新评估对中国市场的基本认识。"--欧盟商会主席埃斯克隆德（Jens Eskelund）在报告中附的一封信中写道。

埃斯克隆德表示，"政策的起伏变化"削弱了可预见性和可靠度，损害了对中国增长前景的信心。

"有关中国市场的的问题清单越来越长，而最上面的一个是：中国想要与外国企业保持什么样的关系？"他写道。

美国商会：超过五分之一受访企业将减少在华投资

美国在上海商会的调查显示，中国作为海外投资目的地的重要性持续下降，尽管325家企业中有三分之二仍表示，没有计划立即改变中国战略。

五分之一强的受调查企业表示，今年将减少在华投资，其中最大的原因是美中关系的不确定性，之后是对中国增长放缓的预期。

清零政策干扰是外企向中国以外扩张的主要"推动因素"

总体而言，调查显示，氛围比去年进一步恶化。去年，企业经营活动因清零政策受到干扰，成片城区、交通运输网络中断，有时持续数周。

调查显示，这样的干扰是企业向中国以外扩张经营活动所引述的主要"推动因素"。

中国外交部：长期向好基本面不变

在问及该调查时，中国外交部发言人称，北京近来采取措施吸引外国投资，并表示中国欢迎外商投资和在华经营。发言人毛宁表示："我可以告诉你的是，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势没有变。"

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


持乐观态度比例为开始调查以来最低

美国在上海商会调查的企业中52%表示，对未来五年在华的经营前景保持乐观，这是自1999年该商会开始年度调查以来的最低值。

近九成企业表示，成本上升是一大挑战。

限制在中国市场经营活动的企业包括销售技术硬件、软件和服务的企业。该领域受到特别是华盛顿以国家安全为由实施的贸易制裁的冲击。

东南亚为首要转移目的地

调查称，向中国以外转移投资的企业中，有四成选择东南亚为目的地，其次是美国和墨西哥。

在2022年的调查中，四成受调查的制造商表示，中国是其前三大投资目的地，今年，这一比例降至26%。

企业需要清晰度和可预测性

美国企业呼吁中国有关部门澄清不同的管理规定，表示灰色地带让企业对于什么是被允许的、什么可能是违法的产生不确定性

美国在上海商会主席斯坦（Sean Stein）表示："企业更为犹豫。"他说："商业街最需要的是清晰度和可预测性，然而许多领域的企业都反馈说，中国的法律和监管环境正变得更不透明和不确定。"

据官方数据，2023年头半年，外商对华投资同比下降2.7%。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

积极面：美中政府沟通增加

美国在上海商会表示，尽管不确定性增加，但最近几个月，中美政府均采取了积极步骤。美国商会主席斯坦和会长郑艺在一份声明中表示："华盛顿与北京近来数月的沟通增加，这是稳定关系的重要一步。"

美国高级别官员今年夏天对中国进行了一系列访问，其中包括商务部长雷蒙多。上月，中国国务院宣布了24条措施推动外商投资。美国商会表示，这些都是积极信号。

（美联社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo and Chinese Premier Li Qiang have a light moment during a meeting at the Great Hall of the People in Beijing, China Tuesday, August 29, 2023. Andy Wong/Pool via REUTERS/File Photo

雷蒙多會李強：美商稱中國變得「難以投資」 30.08.2023

美國商務部長雷蒙多29日會見了中國國務院總理李強等領導高層，雙方就中美關鍵問題進行討論。雷蒙多也向李強直言，中國一連串打擊外企的行為，已讓美國商界對於赴中投資興趣缺缺。周三，雷蒙多在上海美国商会举办的论坛上称，希望美国企业在华投资。

flags of China and USA painted on cracked wall

德语媒体：双管齐下的美国对华政策 30.08.2023

中美关系持续紧张之际，美国商业部长雷蒙多开始了访华之行，并在北京受到了高规格接待。德语媒体认为，雷蒙多之行凸显了中美至少在商贸领域相互依赖的程度仍非常之高。

TOPSHOT - This picture taken on October 10, 2017 shows a party flag of the Chinese Communist Party displayed at an exhibition showcasing China's progress in the past five years at the Beijing Exhibition Center. China's police and censorship organs have kicked into high gear to ensure that the party's week-long, twice-a-decade congress goes smoothly when it begins on October 18. / AFP PHOTO / WANG ZHAO / TO GO WITH CHINA-POLITICS-SECURITY, FOCUS BY BECKY DAVIS (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

中国《反间谍法》生效 外企忧心忡忡 01.07.2023

中国的《反间谍法》7月1日正式生效，其中扩大了国安单位的执法权力，同时增加了政府搜查和实施出入境禁令的权力。许多在华外企都感到紧张和担忧，因为新法可能给外国企业和个人带来更多法律风险。

广告
Berlin | Klimaaktivisten besprühen Brandenburger Tor

勃兰登堡门被“最后一代”成员泼漆

本周日，环保组织“最后一代”的活动人士向柏林地标勃兰登堡门的六根柱子喷洒了油漆。警方逮捕了14人。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。