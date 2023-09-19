欧美商会：中国想与外商有何种关系？

（德国之声中文网）周二，美国在上海的商会以及欧盟在华商会发布的调查结果总体一致。二者均呼吁在中国对待外商的立场上能够有更大的确定性和清晰度。

"数十年来，欧盟企业在中国蓬勃发展，从一个稳定而有效的商业环境中受益。然而，过去三年的动荡后，许多企业重新评估对中国市场的基本认识。"--欧盟商会主席埃斯克隆德（Jens Eskelund）在报告中附的一封信中写道。

埃斯克隆德表示，"政策的起伏变化"削弱了可预见性和可靠度，损害了对中国增长前景的信心。

"有关中国市场的的问题清单越来越长，而最上面的一个是：中国想要与外国企业保持什么样的关系？"他写道。

美国商会：超过五分之一受访企业将减少在华投资

美国在上海商会的调查显示，中国作为海外投资目的地的重要性持续下降，尽管325家企业中有三分之二仍表示，没有计划立即改变中国战略。

五分之一强的受调查企业表示，今年将减少在华投资，其中最大的原因是美中关系的不确定性，之后是对中国增长放缓的预期。

清零政策干扰是外企向中国以外扩张的主要"推动因素"

总体而言，调查显示，氛围比去年进一步恶化。去年，企业经营活动因清零政策受到干扰，成片城区、交通运输网络中断，有时持续数周。

调查显示，这样的干扰是企业向中国以外扩张经营活动所引述的主要"推动因素"。

中国外交部：长期向好基本面不变

在问及该调查时，中国外交部发言人称，北京近来采取措施吸引外国投资，并表示中国欢迎外商投资和在华经营。发言人毛宁表示："我可以告诉你的是，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势没有变。"

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



持乐观态度比例为开始调查以来最低

美国在上海商会调查的企业中52%表示，对未来五年在华的经营前景保持乐观，这是自1999年该商会开始年度调查以来的最低值。

近九成企业表示，成本上升是一大挑战。

限制在中国市场经营活动的企业包括销售技术硬件、软件和服务的企业。该领域受到特别是华盛顿以国家安全为由实施的贸易制裁的冲击。

东南亚为首要转移目的地

调查称，向中国以外转移投资的企业中，有四成选择东南亚为目的地，其次是美国和墨西哥。

在2022年的调查中，四成受调查的制造商表示，中国是其前三大投资目的地，今年，这一比例降至26%。

企业需要清晰度和可预测性

美国企业呼吁中国有关部门澄清不同的管理规定，表示灰色地带让企业对于什么是被允许的、什么可能是违法的产生不确定性。

美国在上海商会主席斯坦（Sean Stein）表示："企业更为犹豫。"他说："商业街最需要的是清晰度和可预测性，然而许多领域的企业都反馈说，中国的法律和监管环境正变得更不透明和不确定。"

据官方数据，2023年头半年，外商对华投资同比下降2.7%。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

积极面：美中政府沟通增加

美国在上海商会表示，尽管不确定性增加，但最近几个月，中美政府均采取了积极步骤。美国商会主席斯坦和会长郑艺在一份声明中表示："华盛顿与北京近来数月的沟通增加，这是稳定关系的重要一步。"

美国高级别官员今年夏天对中国进行了一系列访问，其中包括商务部长雷蒙多。上月，中国国务院宣布了24条措施，推动外商投资。美国商会表示，这些都是积极信号。

（美联社、法新社）

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