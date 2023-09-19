欧美商会：中国想与外商有何种关系？

在华外企表示，中美之间就技术、贸易等的紧张关系，以及中国政策的不确定性，都影响着营商环境，导致部分企业重新考虑对这一巨大市场的投资。
（德国之声中文网）周二，美国在上海的商会以及欧盟在华商会发布的调查结果总体一致。二者均呼吁在中国对待外商的立场上能够有更大的确定性和清晰度。
"数十年来，欧盟企业在中国蓬勃发展，从一个稳定而有效的商业环境中受益。然而，过去三年的动荡后，许多企业重新评估对中国市场的基本认识。"--欧盟商会主席埃斯克隆德（Jens Eskelund）在报告中附的一封信中写道。
埃斯克隆德表示，"政策的起伏变化"削弱了可预见性和可靠度，损害了对中国增长前景的信心。
"有关中国市场的的问题清单越来越长，而最上面的一个是：中国想要与外国企业保持什么样的关系？"他写道。
美国在上海商会的调查显示，中国作为海外投资目的地的重要性持续下降，尽管325家企业中有三分之二仍表示，没有计划立即改变中国战略。
五分之一强的受调查企业表示，今年将减少在华投资，其中最大的原因是美中关系的不确定性，之后是对中国增长放缓的预期。
清零政策干扰是外企向中国以外扩张的主要"推动因素"
总体而言，调查显示，氛围比去年进一步恶化。去年，企业经营活动因清零政策受到干扰，成片城区、交通运输网络中断，有时持续数周。
调查显示，这样的干扰是企业向中国以外扩张经营活动所引述的主要"推动因素"。
在问及该调查时，中国外交部发言人称，北京近来采取措施吸引外国投资，并表示中国欢迎外商投资和在华经营。发言人毛宁表示："我可以告诉你的是，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势没有变。"
美国在上海商会调查的企业中52%表示，对未来五年在华的经营前景保持乐观，这是自1999年该商会开始年度调查以来的最低值。
近九成企业表示，成本上升是一大挑战。
限制在中国市场经营活动的企业包括销售技术硬件、软件和服务的企业。该领域受到特别是华盛顿以国家安全为由实施的贸易制裁的冲击。
调查称，向中国以外转移投资的企业中，有四成选择东南亚为目的地，其次是美国和墨西哥。
在2022年的调查中，四成受调查的制造商表示，中国是其前三大投资目的地，今年，这一比例降至26%。
美国企业呼吁中国有关部门澄清不同的管理规定，表示灰色地带让企业对于什么是被允许的、什么可能是违法的产生不确定性。
美国在上海商会主席斯坦（Sean Stein）表示："企业更为犹豫。"他说："商业街最需要的是清晰度和可预测性，然而许多领域的企业都反馈说，中国的法律和监管环境正变得更不透明和不确定。"
据官方数据，2023年头半年，外商对华投资同比下降2.7%。
美国在上海商会表示，尽管不确定性增加，但最近几个月，中美政府均采取了积极步骤。美国商会主席斯坦和会长郑艺在一份声明中表示："华盛顿与北京近来数月的沟通增加，这是稳定关系的重要一步。"
美国高级别官员今年夏天对中国进行了一系列访问，其中包括商务部长雷蒙多。上月，中国国务院宣布了24条措施，推动外商投资。美国商会表示，这些都是积极信号。
（美联社、法新社）
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