 欧美关注香港局势 中国大使再批干涉内政 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2019

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时政风云

欧美关注香港局势 中国大使再批干涉内政

香港争取民主的抗争者与警察持续发生衝突，这也引起了欧美的高度关注，要求北京当局维护港人的自由。北京则强调要平乱，不允许外国指手画脚。

USA | Mike Pompeo | Israel Siedlungsbau legal (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Harnik)

美国国务卿蓬佩奥对记者提到:「动荡和暴力无法仅靠执法行动来解决。(香港)政府必须采取明确步骤解决公众关注。」

(德国之声中文网) 德国政府周一(11月18日)表示，愈来愈关注香港的局势，注意到最近几天抗议者和警察间的暴力升级。政府发言人德默（Ulrike Demmer）表示，德国呼吁「各方，示威者和警察都要表现出克制和愿意进行对话的意愿。」

她说，德国希望「尽快有具体措施来降低暴力升级，以便和平解决衝突，也说，德国也注意到有关侵犯中国新疆维吾尔族穆斯林人权的报导。她说，德国「不会停止提出令人担忧的全球人权发展问题，包括对中国也是。」

欧盟周一也敦促香港各方保持克制，并强调任何暴力行为都是不可接受的。欧盟外交高级专员莫格里尼（Federica Mogherini）说：「至关重要的是，各方都要克制并有建设性地协助(暴力)降级。」她也强调：「执法当局必须严格按比例行动、而基本自由，包括香港人和平集会的权利，必须得到维护。」

同一天，美国国务卿蓬佩奥同样表示，美国对香港不断加剧的政治动荡和暴力局势感到严重关切，并敦促香港政府采取明确步骤解决香港民众疑虑。他在记者会上说，中国共产党必须要兑现给香港人民广泛自由(freddom)和解放自由(liberty)的承诺。他说:「在使香港保持冷静上，香港政府有主要责任。」

中国驻英大使刘晓明指责英美干涉中国内部事务。周一他在伦敦对记者说，英国政府和议会外交事务委员会的报告内容中，批评香港政府和警察如何处理抗议活动是「不负责任」。

Großbritannein London Liu Xiaoming (Getty Images/AFP/J. Tallis)

中国驻英大使说，美国国会议员最近通过《香港人权和民主法案》是「公然干涉香港事务」。

他说:「他们看起来是保持平衡立场，但事实上他们是选边站。」当被问及中国政府是否会动用解放军平息动乱时，他暗示中国准备采取更强有力的行动。他说：「如果局势失控，中国政府当然不会坐视不管。我们有足够的决心和力量来结束动乱。」

夏立民/李渔 (路透社、法新社、美联社)

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