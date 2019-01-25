 欧空局签署全球首个太空清理任务 | 科技环境 | DW | 28.11.2020

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科技环境

欧空局签署全球首个太空清理任务

欧洲空间局斥资数千万美元委托一家初创公司清除一大块空间碎片。数以千计的失效卫星仍在环绕地球，给在轨工作卫星造成危险。

ESA will das Weltall aufräumen | ClearSpace-1

“清洁太空”（ClearSpace）计划将在可控的条件下让废旧卫星在大气层中燃烧殆尽

(德国之声中文网）欧洲空间局(ESA)周四（11月26日）表示，他们与一家瑞士初创公司的代表签署一项了价值8600万欧元(1.02亿美元)的合同。该公司将展开全球首个太空清理任务。

这家名为“清洁太空”（ClearSpace）的公司计划于2025年发射一颗特殊卫星，用于清理地球轨道上的太空碎片。目前，数以千计的失效卫星和更多的碎片垃圾正在围绕地球转动，给在轨工作卫星甚至国际空间站带来越来越大的碰撞风险。 

“想象一下，如果历史上曾经失联的所有船只都还在水面上漂流，那么在公海上航行将是多么危险”，欧空局局长扬·沃纳(Jan Woerner)去年12月首次宣布该项任务时如是说。

 “清洁太空”的创始人兼首席执行官吕克·皮盖特(Luc Piguet)也警告道，未来几年里预计将有 “数百甚至数千颗卫星”在低地轨道运行，危险只会越来越大。 欧空局网站援引他的话指出：“我们显然需要一辆’拖车’，将失效卫星从拥堵的地方移走。”

观看视频 01:15

太空中的“定时炸弹”

清理工作将如何进行？ 

人类有史以来首次太空清理任务 “ClearSpace-1 ”将与一块重约112公斤的废弃火箭碎片会合。这一被称作“Vespa”（织女星运载火箭二级有效载荷适配器）的火箭曾于2013年将一颗卫星送入轨道。欧空局表示，它坚固的结构将使其成为一个很好的开端，后续任务的目标是捕捉更具挑战性的物体，然后同时捕捉多个碎片。 

在锁定Vespa后，ClearSpace-1将把它拖出轨道，这样它将在大气层中燃烧殆尽。 欧空局表示，委托“清洁太空”完成此项任务，而不是研发自己的太空碎片清除器，标志着 “欧空局开创新的业务方式”。虽然该机构将提供 “关键的专业知识 ”并支付了一定费用，但预计这家瑞士公司还将通过商业投资者筹集任务费用的剩余部分。

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