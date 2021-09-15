欧盟2021年度咨文: 中国是竞争者、对手、合作伙伴

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩9月15日在其年度咨文中赞扬欧洲取得的抗疫成就，宣布至明年中期欧盟捐献2亿剂疫苗。她在欧盟议会演讲时说，欧盟成年人70%以上接种了疫苗，受到完全保护，“虽然仍有批评声音，但全球范围内欧盟处于领先水平。”她赞扬道，欧盟已向全球130多个国家提供了超过7亿剂疫苗。

在冯德莱恩看来，欧盟在气候保护领域也树立了榜样。富国承诺在2025年前总共提供1000亿美元的资金，“欧盟完成了其250亿美元的份额，但其它国家还有待填补空缺。”

欧盟宣布向阿富汗继续提供1亿美元的人道救援资金。冯德莱恩说，欧盟将继续帮助阿富汗国内饥民，以及逃到邻国的难民。

她呼吁继续推动设立欧洲防卫联盟。冯德莱恩认为，在建立欧盟危机反应部队的问题上，不仅缺乏资源，更重要的是“缺乏政治意愿”，“即便有世界上最先进的军队，如果不准备派上用场，有它何用？”

冯德莱恩在演讲中呼吁欧盟禁止来自强迫劳动的产品，她说，“人权不可以买卖 - 在世界上任何一个地方都不行”。在她看来，全球贸易是个好东西，也非常必要，但它不能以人的尊严和自由为代价。“我们不允许强制劳动产品在欧洲商店里出售。因此，我们计划禁止我们的市场上出现强制劳动产品”。

年度咨文定义对华关系

冯德莱恩做的年度咨文文本有50多页，之前已在欧盟网站发表。该文用了半页的篇幅阐述欧盟对华关系，以2020年底与中国达成的投资协议为开头。

该文写道“中国是一个竞争者，甚至是对手，但同时也是战胜全球环境问题以及同14亿消费者进行贸易往来的伙伴。内容广泛的投资协议旨在为欧盟企业争取同等的竞争条件，以及将持续性发展作为必须履行的义务”。

冯德莱恩的国情咨文讲到的中欧投资协议尚未得到欧盟议会通过。今年3月欧盟在新疆问题上制裁数名中国官员后，北京立即宣布对包括欧盟议员在内的个人、机构以及学生单位进行反制裁，5月20日，欧洲议会就投资协议进行表决，高票决定冻结这项协议的审批程序。

国情咨文写道，“中国因在新疆对维吾尔人的侵犯人权行为迫使欧盟首次对责任者采取制裁措施。”有关制裁中国官员，咨文在专门叙述同侵害人权现象做斗争的部分里也再次提到，被制裁的这些人，应为严重践踏人权的行径负责，其中包括任意拘押以及大规模使用强迫劳动。

国情咨文也包括打击不公正竞争的内容，2021年5月，欧盟委员会就监督外国政府补贴、造成不平等竞争提出一项建议，以确保在欧盟市场内，所有参与者都必须遵守同样的规则。“我们不允许遵守我们补贴规定的欧盟企业，在同外国企业竞争时因后者得到无章资助而吃亏。”



此外，欧委会主席冯德莱恩的欧盟年度咨文还提到欧中设立了一个高级别的环境、气候对话机制，凸显中国在同气候变化进行斗争的过程中扮演的中心角色。





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