欧盟19国呼吁减少制药工业对中国的依赖

（德国之声中文网）不久前，欧盟提出了修正制药业法律规范的建议。欧盟拥有产值1369亿欧元的制药工业。欧盟委员会提出的法律草案旨在重新激活对制药工业的投资热情，以改善药物的供给状况，并使药物价格恢复常态。受疫情防控的影响，卫生保健领域的预算出现严重不足。

不过，签署上述文件的国家，其中包括比利时、法国、西班牙以及德国要求欧盟制定《关键性药品法》，以确保欧盟在核心药物领域的供给安全。

目前世界各国药物生产均高度依赖于为数不多的几家中国生产商以及他们生产的药物有效成分，这一现状引起了相关国家的担忧。符合欧盟标准的药物有效成分中，有50%以上来自中国五家企业。

相关文件中写道：“欧盟对少数几个地区的几家生产商产生了越来越严重的依赖。2019年，全球范围内，40%以上的API（（活性药物成分）来自中国。而在中间产品领域，全球几乎所有API厂家都离不开中国。”

欧盟委员会计划对一系列关键药物加强管控，以避免出现全欧盟范围内的短缺现象。文件中称：“对于上述药物的供应情况必须予以监控，并对全球供应链进行追踪，以便及时发现潜在的供应商和薄弱环节。”

文件中称，对于已经多次出现短缺的药物应率先实施监控。除此之外，有关国家还希望欧盟能出台具体措施，允许各国在无法找到替代供应商和替代性药品的极端情况下，展开互助行动。

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。