 欧盟11月再举行特别峰会商讨对华新政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2020

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欧盟11月再举行特别峰会商讨对华新政策

与中国领导人之间的高峰会谈，这原本应是德国担任欧盟轮值主席国期间的一个高潮，但是现在欧盟决定11月16日在柏林举行特别峰会。两者的差别在于，11月的特别峰会不是与中国的领导人相见，而是谈论中国。

EU-China-Gipfel zu Markenschutz (Reuters/Y. Herman)

9月14日，欧盟理事会主席米歇尔戴着口罩参加与中国国家主席习近平的视频峰会

（德国之声中文网）欧盟国家和政府领导人计划于11月16日在柏林举行对华政策特别峰会。周五（10月2日），正在布鲁塞尔举行的欧盟峰会正式公布了下一场特别峰会举行的日期。欧盟外交官明确表示，会议主要讨论中国问题，而不是与中国展开讨论。中国国家主席习近平显然将不会出席这场会议。

欧盟-中国峰会原定于9月份在莱比锡举行，并且有中国国家主席习近平参加。但因新冠疫情的原因会议被取消，取而代之的是默克尔总理和欧盟国家领导人与中国国家主席进行的一次视频会议。中国对香港反对派成员和新疆维吾尔族穆斯林采取的行动以及对台湾的强硬立场严重影响了欧盟与中国之间的关系。

EU-China-Gipfel zu Markenschutz (Reuters/Y. Herman)

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从欧盟27国和中国领导人的大型峰会改为仅有一天的小范围线上会议——欧中峰会的“降格”，体现了欧洲在北京和华盛顿之间，在人权和生意之间的艰难权衡。

德国之声驻布鲁塞尔记者发表评论指出，日前（9月14日）举行的欧中视频峰会上，欧盟虽表现出自信，但中国领导人未作出任何妥协。不过，德国葡萄酒农或可有高兴的理由。  

德国外交部“跨大西洋合作协调专员”彼得·拜尔（Peter Beyer）表示，“欧洲必须和美国肩并肩，共同面对来自中国的巨大挑战。"。他同时指出，美中之间的新冷战已经开始，并将塑造本世纪的面貌。”。

据欧盟委员会主席冯德莱恩透露，周一的欧中领导人“远程峰会”上，双方既谈了经贸话题，也“非常直接地”谈及了香港问题。她表示，欧中投资协议的谈判进度落后于原定计划。中国总理李克强则在峰会上强调，中欧双方“合作远大于竞争”。

但是同时，欧盟还是希望在今年年底前与中国达成一项投资协定。就此双方谈判已超过六年。谈判中的关键问题是改善欧洲公司进入中国市场的机会。对于欧盟来说，这是展开自由贸易协定进行谈判的先决条件。

而欧中峰会本是德国担任欧盟轮值主席国的高潮。现在在布鲁塞尔举行的欧盟峰会又是一次各国领导人前来报到的会议。欧盟各国的国家和政府领导人因此全部抵达比利时首都。而其他大型国际会议则因新冠疫情的原因继续以视频会议的形式举行，例如11月在沙特阿拉伯举行的G20峰会。
 

李京慧/洪沙 （德新社）

 

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