欧盟11月再举行特别峰会商讨对华新政策

（德国之声中文网）欧盟国家和政府领导人计划于11月16日在柏林举行对华政策特别峰会。周五（10月2日），正在布鲁塞尔举行的欧盟峰会正式公布了下一场特别峰会举行的日期。欧盟外交官明确表示，会议主要讨论中国问题，而不是与中国展开讨论。中国国家主席习近平显然将不会出席这场会议。

欧盟-中国峰会原定于9月份在莱比锡举行，并且有中国国家主席习近平参加。但因新冠疫情的原因会议被取消，取而代之的是默克尔总理和欧盟国家领导人与中国国家主席进行的一次视频会议。中国对香港反对派成员和新疆维吾尔族穆斯林采取的行动以及对台湾的强硬立场严重影响了欧盟与中国之间的关系。

但是同时，欧盟还是希望在今年年底前与中国达成一项投资协定。就此双方谈判已超过六年。谈判中的关键问题是改善欧洲公司进入中国市场的机会。对于欧盟来说，这是展开自由贸易协定进行谈判的先决条件。

而欧中峰会本是德国担任欧盟轮值主席国的高潮。现在在布鲁塞尔举行的欧盟峰会又是一次各国领导人前来报到的会议。欧盟各国的国家和政府领导人因此全部抵达比利时首都。而其他大型国际会议则因新冠疫情的原因继续以视频会议的形式举行，例如11月在沙特阿拉伯举行的G20峰会。



李京慧/洪沙 （德新社）

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