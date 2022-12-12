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欧洲联盟（简称欧盟），有重要政治、经济影响的区域一体化组织，截止2014年共有28个成员国。
欧盟是目前最强大的地区性国际组织。前身是1951年成立的欧洲共同体。现在的欧盟是根据1992年签署的《欧洲联盟条约》（也称《马斯特里赫特条约》）所建立的国际组织，成员国已将部分国家主权交给组织（如货币、金融政策、内部市场、外贸）。然而欧盟还不是真正的国家，成员国依然是欧盟条约的最终裁决人，欧盟本身也无权行使各成员国的主权。 2012年10月12日，欧盟被授予2012年诺贝尔和平奖。
欧盟议会主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣布取消希腊人凯莉的欧盟议员资格。上周五，凯莉及其他三名涉嫌腐败的人士已被警方拘捕。
12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。
经欧盟内政部长表决，度假胜地克罗地亚获准加入申根区。保加利亚和罗马尼亚则还需继续耐心等待。
中國自去年12月開始對立陶宛實施懲罰性貿易限制。歐盟委員會週三批評，北京此舉「對歐洲企業造成了嚴重損害」，並要求世界貿易組織成立專家小組進行仲裁，歐盟愈趨強硬的態度有可能解決對華貿易爭端嗎？
欧盟官员透露，习近平在与米歇尔会晤时将中国多地的大规模抗议，归咎于年轻人对漫长的新冠疫情感到沮丧。他还表示，如今主要流行的奥秘克戎毒株致命性较低，为放宽新冠限制铺平了道路。美国常务副国务卿谢尔曼则表示，中国多地放松封控，证明抗议的重要性。
在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。
美國總統拜登和法國總統馬克龍週四將會晤，兩人歡慶美法關係200多年歷史的同時，背後卻醞釀著《通膨削減法案》引發的跨大西洋貿易爭端。會晤前夕，馬克龍抨擊法案可能「分裂西方」，希望說服拜登撤回法案。
欧洲理事会主席米歇尔周四在北京与中国领导人习近平会晤。习近平表示将继续从战略高度发展中欧关系，并呼吁欧盟超越冷战思维和意识形态对立。米歇尔则敦促中国发挥对俄影响力协助结束乌克兰战争。
今年8月，美国总统拜登签署了价值4300亿美元的《通胀削减法案》，这使得拜登政府对美国经济补贴的程度远远超过前任特朗普，包括德国汽车制造商在内的大量欧洲企业成为这一法案的受害者。
欧盟环境监管机构欧洲环境署通报，空气污染导致2020年欧盟境内23.8万人早死。
《商报》刊评指出，为了孤立中国，美国不惜得罪欧洲盟友，这一点必须引起欧盟重视。《标准报》的客席评论则认为，美国针对中国的一系列措施其实并非为了所谓的国家安全，而是为了尽量多维持几年全球经济主导权。
欧洲理事会主席米歇尔下周将单独访问中国的消息，让欧盟的一些官员都感到意外。他此次与习近平会面，将没有欧盟委员会主席冯德莱恩同行。
在公布优化防疫措施“二十条”后不久，中国疫情升温，单日新增病例突破3万，多地迅速升级防疫措施。新疆乌鲁木齐一高层住宅火灾引起热议，有民众质疑封控延误消防车救援。法国驻华大使馆和欧盟商会则公开喊话呼吁合理防疫。
欧盟理事会主席米歇尔将于下周前往北京，并同中国党和国家领导人习近平举行会谈。目前，欧盟内部正在就如何发展同中国的关系展开激烈讨论。欧盟理事会称这次访问对双方来说是“一个及时的接触机会”。
据媒体报道，欧盟因涉及新疆人权问题对中国数名官员实施的制裁将在下月初再度延长。尽管双方有非正式层面接触，但取消相互制裁仍遥遥无期。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
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