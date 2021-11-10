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欧洲联盟（简称欧盟），有重要政治、经济影响的区域一体化组织，截止2014年共有28个成员国。
欧盟是目前最强大的地区性国际组织。前身是1951年成立的欧洲共同体。现在的欧盟是根据1992年签署的《欧洲联盟条约》（也称《马斯特里赫特条约》）所建立的国际组织，成员国已将部分国家主权交给组织（如货币、金融政策、内部市场、外贸）。然而欧盟还不是真正的国家，成员国依然是欧盟条约的最终裁决人，欧盟本身也无权行使各成员国的主权。 2012年10月12日，欧盟被授予2012年诺贝尔和平奖。
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
欧洲议会代表团一行13人今日抵达台湾，开始为期3天的访台行程。这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。
台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
美国食品药品管理局（FDA）批准为5-11岁的儿童接种BioNTech-辉瑞。有研究结果表明儿童接种疫苗效果良好，不过也有专家指出不应操之过急。
美媒27日证实台湾外交部长将出访布鲁塞尔。虽然欧盟官方称这次出访不包含政治性的会晤，但专家告诉德国之声，新冠疫情之後，欧盟已逐渐不那麽害怕与台湾交流。
因波兰政府拒绝执行欧洲最高法院有关该国司法改革的裁决，欧洲最高法院周三做出裁决，华沙政府每天将交付100万欧元的罚金。
格拉斯哥气候峰会的欧盟首席谈判代表呼吁所有国家领导人亲身与会，在气候保护上拿出更大雄心，并为贫穷国家提供资金援助。
在台海局势紧张、中欧关系吃紧之际，香港《南华早报》报道，欧洲议会的一个议员代表团下周将访问台湾。领队的议员列在中国对欧盟实体和个人的制裁名单上。
欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
海航买下的德国哈恩机场正式宣告破产，致力于原创的《财新网》却不能当作信息源。 快一年了，曾一贯高调的马云非常低调地出现在西班牙的海岛度假，这周发生的大事趣事，不可错过。
德国和芬兰、荷兰、葡萄牙和斯洛文尼亚4国一起发起一项新倡议，旨在建立一支欧盟快速反应部队，应对未来的军事危机。
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