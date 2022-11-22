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欧洲联盟（简称欧盟），有重要政治、经济影响的区域一体化组织，截止2014年共有28个成员国。
欧盟是目前最强大的地区性国际组织。前身是1951年成立的欧洲共同体。现在的欧盟是根据1992年签署的《欧洲联盟条约》（也称《马斯特里赫特条约》）所建立的国际组织，成员国已将部分国家主权交给组织（如货币、金融政策、内部市场、外贸）。然而欧盟还不是真正的国家，成员国依然是欧盟条约的最终裁决人，欧盟本身也无权行使各成员国的主权。 2012年10月12日，欧盟被授予2012年诺贝尔和平奖。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
难民工作相关组织批评欧盟在难民问题上存在“双标”，给予乌克兰难民比其他国籍的难民更多优待。这样的指责是事实吗？
虽然欧盟最高法院最近裁定，德国、丹麦和其他申根国家延长2015年重新启动的边境检查没有法律依据，但欧盟委员会没有启动侵权程序。
各国代表们未能在预期时间内就损失和损害基金达成协议，正在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）至少延期一天。
乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。
联合国气候峰会COP27即将落下帷幕。各国围绕建立气候损害补偿基金议题依旧争论不断。欧盟最新提出的妥协性建议是将包括中国在内的门槛国家和新兴工业国家扩大为补偿基金的出资国。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
参与镇压抗议活动的伊朗革命卫队核心成员等官员及实体面临欧盟新一轮制裁。德国多次表示支持伊朗示威者，并呼吁德黑兰结束其暴力镇压。恢复2015年伊朗核协议的前景目前难以预测。
乌克兰总统泽连斯基周一访问此前曾被俄军占领的赫尔松。他表示乌克兰“正在向前迈进”，俄罗斯从赫尔松撤军是“结束战争的开始”。
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
欧洲理事会主席米歇尔为上海进博会准备的一段视频致辞因其批评性内容没有在开幕式上播放。布鲁塞尔称已就此同中国进行交涉。
德语报刊对几天前肖尔茨总理访华行程的关注度依然不减。《商报》认为，和默克尔当年的访华行程相比，此次肖尔茨及其随行代表团在北京的表现很好地体现了德中关系已经发生了剧变。《世界报》的客席评论则批评肖尔茨在对华政策上缺乏与法国的协调。
中国驻瑞士大使对瑞士媒体表示，瑞士如果在乎瑞中关系，就应该避免跟随欧盟的脚步对中国实施制裁。
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