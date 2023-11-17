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欧洲联盟（简称欧盟），有重要政治、经济影响的区域一体化组织，截止2014年共有28个成员国。
欧盟是目前最强大的地区性国际组织。前身是1951年成立的欧洲共同体。现在的欧盟是根据1992年签署的《欧洲联盟条约》（也称《马斯特里赫特条约》）所建立的国际组织，成员国已将部分国家主权交给组织（如货币、金融政策、内部市场、外贸）。然而欧盟还不是真正的国家，成员国依然是欧盟条约的最终裁决人，欧盟本身也无权行使各成员国的主权。 2012年10月12日，欧盟被授予2012年诺贝尔和平奖。
IT、护理、物流……德国的众多行业都急需专业人才。为了吸引外国技术人才，德国出台了最新技术人员移民法，大幅降低赴德工作的门槛。不会德语，申请者父母来德国都有可能。
在访以期间，欧盟外交事务高级代表博雷利表示“可以理解”以色列的愤怒，但希望他们不要“被愤怒吞噬”。联合国人权事务高级专员图尔克强调，不能将平民伤亡视为“附带损失”，而大规模疫病和饥荒在加沙已是无法避免了。
就当前以哈加沙冲突的几个关键议题上，欧盟各国外长已经达成共识。但是在一些问题上仍然存在分歧，包括实现全面停火。
在欧盟正努力确保基辅的武器供应之际，德国国防部长周二表示，欧盟将无法实现一年内向乌克兰提供100万枚弹药的承诺。欧盟官员则认为，现在就下定论为时过早。
在部分关键原材料的供应上，欧盟极度依赖第三国。如今，欧盟推出新规则，计划在2030年以前根本改变这一局面。
欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
北约秘书长斯托尔滕贝格表示，乌克兰的反攻不是一件容易的事，需要为长期斗争做好准备。乌克兰外交部长库列巴明确表示拒绝与俄罗斯和谈。乌克兰总统泽连斯基签署法令，为乌克兰与欧盟的入盟谈判做准备。
《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。
欧盟委员会正在调查“全球速卖通” （AliExpress）可能涉嫌销售假药一事。根据11月6日公布的信息，欧盟当局要求这家阿里巴巴子公司在11月27日前给出说明。
在欧洲企业批评中国商业环境需要更多实质性改善之际，中国总理李强在中国国际进口博览会上表示，将进一步扩大市场准入并保护外商投资权益。
《慕尼黑信使报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。
越来越多的难民企图从白俄罗斯进入欧盟国家拉脱维亚，仅今年就已拦截了1万多人，而难民的目的地是前往德国等西欧国家。
中国欧盟商会周五（11月3日）批评即将在中国举行的进口博览会更像是 "政治橱窗秀"，而不是做生意，并呼吁中国采取更多切实措施来恢复欧洲企业的信心。
尽管战争仍在持续，但迄今俄罗斯仍在通过乌克兰的管线输送天然气，不过，这一切即将结束。
以色列军队在加沙中心进行“有针对性的攻击”，随后从巴勒斯坦地区撤退，无自身伤亡。与此同时，欧盟启动救援航班，为受困的加沙人民运送援助物资。
中国中央电视台27日报道称，国务院原总理李克强10月26日因突发心脏病，经全力抢救无效，于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。该消息在中国国内外引起广泛震惊和哀悼。
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