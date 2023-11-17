欧洲联盟（简称欧盟），有重要政治、经济影响的区域一体化组织，截止2014年共有28个成员国。

欧盟是目前最强大的地区性国际组织。前身是1951年成立的欧洲共同体。现在的欧盟是根据1992年签署的《欧洲联盟条约》（也称《马斯特里赫特条约》）所建立的国际组织，成员国已将部分国家主权交给组织（如货币、金融政策、内部市场、外贸）。然而欧盟还不是真正的国家，成员国依然是欧盟条约的最终裁决人，欧盟本身也无权行使各成员国的主权。 2012年10月12日，欧盟被授予2012年诺贝尔和平奖。