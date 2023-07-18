欧盟-拉共体峰会：双方利害关系在哪里？

（德国之声中文网）7月17日至18日在布鲁塞尔举行的为期两天的欧盟-拉共体峰会是欧盟、拉丁美洲和加勒比地区领导人八年来的首次会谈，大量需要讨论的问题摆在他们面前。

在俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧盟希望加强与拉丁美洲和加勒比地区的关系。欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）表示，世界上拥有相似价值观的地区必须建立战略性网络。他还表示，欧盟需要减少对中国的依赖。

这使得拉丁美洲和加勒比国家成为欧盟原材料和能源的潜在供应商，以及应对气候变化的目标市场和合作伙伴。考虑到这一点，欧盟委员会于6月初发布了欧盟与拉丁美洲和加勒比地区关系新议程。

"我们是加强基于规则的国际秩序的重要盟友，共同维护民主、人权以及国际和平与安全。"欧盟委员会主席冯德莱恩表示，"我们也有兴趣加强我们的政治伙伴关系和相互政治参与。"

拉共体（CELAC）全称为"拉丁美洲及加勒比国家共同体"，由除美国和加拿大之外的所有美洲国家组成，该共同体希望在新冠疫情之后重振其经济。

欧盟是拉共体非常受欢迎的投资者和贸易伙伴。欧盟企业目前在该地区的投资超过俄罗斯、中国、印度和日本的总和。

自由贸易将创造更多就业机会，这是该地区6亿居民中的许多人支持与拥有4.5亿人口的欧盟签订贸易协定的原因之一。过去10年，双边商品和服务贸易额增长了40%，达到至少3,690亿欧元（4,140亿美元）。

欧盟-南方共同市场自由贸易协定前景如何？

欧盟与南方共同市场贸易集团（由巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭组成）之间的自由贸易协定已于2019年宣布，但尚未最终确定和批准。这在一定程度上出自对亚马逊雨林砍伐的担忧。在巴西前右翼民粹主义总统博尔索纳罗的领导下，这种情况进一步恶化。欧盟愿意推进该协议，但希望巴西首先在附录中承诺采取可持续气候保护措施。

然而，博尔索纳罗的继任者、左翼领导人卢拉（LuizInacioLuladaSilva）--现任南方共同市场代理主席--拒绝接受该项条件。尽管自2023年1月他上任以来让巴西的森林砍伐有所减少，但他不希望欧盟干预国内政策，并批评欧盟的要求"不可接受"。

卢拉7月初表示："战略伙伴不会在不信任和制裁威胁的基础上进行谈判。"他还补充说，欧盟企图利用该协议让南方共同市场国家永远成为原材料和矿物的供应商。

周一，会晤欧委会主席冯德莱恩后卢拉仍然坚持以上立场，认为欧盟的这类要求并非明智。他说，"人人知道，巴西在气候问题上会做出自己的贡献。我们对2030年停止砍伐亚马逊雨林承担了义务。"他还表示，希望欧委会明白在南美亚马逊地区生活着5000万人口，他们需要有尊严的生存条件。

欧盟委员会还计划与智利和墨西哥签署贸易协定。在布鲁塞尔举行的这场欧盟-拉共体峰会可能会给谈判和缓慢的批准进程带来一些新的活力。与南方共同市场的协议预计将于今年年底生效。

双方潜在的问题是什么？

对于欧盟贸易伙伴来说，巴西新总统卢拉显然对中国过于友好。卢拉在4月访问北京期间同意与中国国家主席习近平加强合作。

在6月访问巴西期间，德国外长贝尔博克对巴西政府远离乌克兰战争表示理解。然而，许多欧洲人感到不满的是，卢拉提出在这场他怪罪美国的战争中充当调停人，而不是呼吁俄罗斯从乌克兰撤军。

另一方面，巴西是由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的"金砖国家"中唯一一个在联合国大会上投票谴责俄罗斯侵略乌克兰的国家。

欧洲商界期望自由贸易协定

来自各个行业的19个欧洲商业协会呼吁欧盟机构确保欧盟-南方共同市场贸易协定尽快获得批准。

这些协会在7月5日发布的公开信中写道："欧盟-南方共同市场协定尤其为欧洲提供了一个独特而及时的机会，使其能够抓住先发优势，进入更广阔的拉美市场。"

这些协会表示，尽管目前仍存在严格的贸易限制，但欧洲将有机会在未来率先推进与南方共同市场和拉美其他地区的贸易。

环保组织反对"有毒条约"

非营利环保组织绿色和平组织将欧盟-南方共同市场协议描述为"有毒条约"，并呼吁在布鲁塞尔举行抗议活动。该组织称，该协议已经过时，并将促进对气候有害的产品的进出口。

绿色和平组织声称，根据该协议，拉丁美洲将出口廉价的豆粕和牛肉，而欧盟则试图出口"破坏气候的产品"。

"除了来自欧盟的汽车外，杀虫剂的出口成本也将降低。"绿色和平组织表示，"这些有毒物质被用来种植酸橙，最终会再次出现在我们的盘子里。"

德国地球之友组织也批评巴西种植转基因大豆造成的森林砍伐以及随后的物种灭绝。转基因大豆在欧盟主要用作集约化肉类生产的饲料。

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