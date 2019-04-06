欧盟-中国峰会难有突破？

（德国之声中文网）周二（4月8日）将举行的峰会上，中国方面将再次不耐烦地倾听欧盟的抱怨：中国的工业补贴、市场准入以及在欧洲的基础建设投资。法新社援引欧盟消息人士称，双方有可能无法就联合闭幕声明达成一致。

欧盟官员称，中国不愿对欧盟的核心要求做出有约束力的承诺，包括将工业补贴政策作为世贸组织改革的内容；而布鲁塞尔则不愿再接受去年北京峰会上那样一份敷衍了事的意向声明。

欧盟委员会上个月公布了一份对华战略"十点计划"，将中国称为"体制性对手"，并提出应在对华关系中更积极地贯彻欧盟的利益。不过在共同外交政策上，欧盟28个成员国形成一致，还有很大的难度。而中国则善于利用各个击破的策略，与各国达成双边交易。

"当经济政策与外界和安全政策发生矛盾，欧盟缺乏战略行动的意愿和能力"，伦敦经济学院欧洲研究所的访问学者勒格兰（Philippe Legrain）在《报业辛迪加》（Project Syndicate）杂志上撰文写道，"除了法国和即将脱欧的英国，其他国家政府都缺乏地缘政治的思维立场。"

最突出的例子是上个月意大利与中国签署参与"一带一路"的意向协议，成为工业7国中第一个加入的国家。希腊前财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）表示，地中海沿岸国家转向中国，只能怪欧盟自己。他上周在布鲁塞尔说："我们造成了真空，让中国乘虚而入。中国人到来是因为我们这里有对投资的饥渴，……我们没能激发投资，让我们的经济能与之竞争。"

马克龙上周与中国领导人打交道的方式--在与习近平会谈时邀请德国总理默克尔和欧盟俄议会主席容克在场，对欧盟来说也可能是一柄双刃剑。

在巴黎举行的这场四人会晤，因两位欧洲重要政治人物的出席，提供了向中国领导人直接表达诉求的机会。但有分析人士认为，这样做降低了本周欧盟-中国峰会的重要性。届时，中国总理李克强将与容克和欧盟理事会主席图斯克举行会谈。

赴布鲁塞尔出席峰会的是中国总理李克强

"中欧峰会其实已经开过了。如果法国和德国领导人不在场，对中国来说就不算是欧洲"，位于布鲁塞尔的智库欧洲国际政治经济研究中心（ECIPE）的学者Hosuk Lee-Makiyama对法新社说，习近平已经讲过话、握过手了，"现在李克强来欧洲，万一出现了不理想的结果，可以由他来承担。"

这位学者认为，在美中贸易谈判的进程中，欧洲可能会被甩在一边："中国愿意给我们的或许是一些答应美国人的条件的掺水版，即便这样也意味着，我们也必须答应一些要求。"

尽管周二的会晤不会给复杂的欧中关系带来突破，欧盟官员仍坚持表示，其意义和价值在于保持对中国的压力。一位欧盟外交官对法新社说，"重要的是向中国传递一个信号，表明欧盟是伙伴，也是竞争对手，会像北京提出条件，要求他们拿出一些步骤。"

叶宣/文木（法新社）