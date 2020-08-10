 欧盟：黎智英等人被捕引人担忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2020

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时政风云

欧盟：黎智英等人被捕引人担忧

欧盟外交事务发言人斯塔诺(Peter Stano)周一发表声明，对香港多名反对派人士在《国安法》框架下遭逮捕表示担忧。发言人指出，该法案正在扼杀香港的言论自由与新闻自由。

Belgien Brüssel | Symbolbild EU-Verkehrspolitik (picture-alliance/dpa/M. Trumpf)

位于布鲁塞尔的欧盟委员会总部

(德国之声中文网) 欧盟委员会的这份书面声明指出，黎智英及其家人以及其他人士被拘捕、苹果日报总部遭警方搜查、反对派人士遭到"勾结外国势力"之指控，这些事件进一步令人担忧香港《国安法》正被用于扼杀香港的言论自由以及媒体自由。"欧盟再次提醒，尊重人权、尊重基本自由权利是香港《基本法》以及'一国两制'之中心内容；而且，新闻自由、多元化亦是民主的支柱，是开发自由社会的基础。"

欧盟委员会呼吁，包括言论自由、新闻自由、出版自由、结社自由、集会自由在内的香港居民既有权利与自由应当得到完整的保护。

Brüssel Belgien Josep Borrell (picture-alliance/dpa/European Council/Zucchi-Enzo)

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

不久前，欧盟已经决定采取包括停止向香港出口"可能被用于内部镇压、拦截通讯或网络监视" 的设备或技术在内的"一系列措施"，以回应中国当局强推港版《国安法》。多个欧盟成员国此后取消了与香港之间的双边引渡条约。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)还曾就港府借疫情延后立法会选举进行表态，指出此举令人怀疑"能否持续享有《基本法》所保障的民主权利与自由"。

文山/乐然/(欧盟委员会)

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被控触犯国安法 传媒大亨黎智英被捕

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五眼联盟施压港府 北京:你不代表国际社会

五眼联盟的外长周日 (8月9日) 发布声明，呼吁港府恢复12名民主派立法会选举候选人的参选资格，并如期於九月举行立法会选举。中国外交部对此予以驳回.  

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专访：黎智英是对一党专政的威胁 而不是危害国家安全

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《苹果日报》出事後 股价为何狂飙三倍？

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