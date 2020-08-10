欧盟：黎智英等人被捕引人担忧

(德国之声中文网) 欧盟委员会的这份书面声明指出，黎智英及其家人以及其他人士被拘捕、苹果日报总部遭警方搜查、反对派人士遭到"勾结外国势力"之指控，这些事件进一步令人担忧香港《国安法》正被用于扼杀香港的言论自由以及媒体自由。"欧盟再次提醒，尊重人权、尊重基本自由权利是香港《基本法》以及'一国两制'之中心内容；而且，新闻自由、多元化亦是民主的支柱，是开发自由社会的基础。"

欧盟委员会呼吁，包括言论自由、新闻自由、出版自由、结社自由、集会自由在内的香港居民既有权利与自由应当得到完整的保护。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

不久前，欧盟已经决定采取包括停止向香港出口"可能被用于内部镇压、拦截通讯或网络监视" 的设备或技术在内的"一系列措施"，以回应中国当局强推港版《国安法》。多个欧盟成员国此后取消了与香港之间的双边引渡条约。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)还曾就港府借疫情延后立法会选举进行表态，指出此举令人怀疑"能否持续享有《基本法》所保障的民主权利与自由"。

文山/乐然/(欧盟委员会)

观看视频 00:49 分享 被控触犯国安法 传媒大亨黎智英被捕 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3gipB 被控触犯国安法 传媒大亨黎智英被捕

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。