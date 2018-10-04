欧盟“黄金签证”遭炮轰

（德国之声中文网）人权组织周三（10月10日）表示，欧盟一些成员国向富有的外国投资者出售护照、居留权，这带来洗钱的风险，因为一些项目存在管理不善的问题。

由全球见证（Global Witness）和透明国际组织发布的联合报告称，目前欧盟有13个成员国政府设立有大额投资换国籍的机制，这些国家是：奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、希腊、立陶宛、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国。匈牙利已终止了本国的项目。

全球见证组织的赫斯特（Naomi Hirst）表示："如果你以可疑的手段获取大量金钱，那么，在远离你偷窃地点的地方确保有一个新家，这样的想法不但有吸引力，而且合乎逻辑。"

她警告说，对购买欧盟护照、居留权的个人所进行的调查并不彻底，带来腐败、洗钱等隐患。

该报告呼吁欧盟设定有约束力的标准，管理这些移民机制，并把适用于银行、博彩业的反洗钱规定推广到与"购买签证"有关的行业中。

人权组织称，这些投资换签证的机制下，一个护照平均花费90万欧元，塞浦路斯的护照高达200万欧元。

报告称，过去十年，欧盟国家出售了至少6000个护照和近10万个居留许可，带来了250亿欧元的外国直接投资。

透明国际的布雷罗（Laure Brillaud）在一份声明中称："管理不善的相关机制让腐败的个人得以不受阻碍地在整个欧盟工作和旅行，对我们的整体安全构成损害。"

苗子/李鱼（路透社、卢萨通讯社）