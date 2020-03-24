欧盟高级外交官：警惕中国的“慷慨政策”

(德国之声中文网) 随着欧洲逐渐取代中国和亚洲，成为全球新冠疫情重灾区，中国开始向一些欧洲国家输出医疗设备和防护装备。法国、奥地利和匈牙利等国都相继获得来自中国的援助。匈牙利总理欧尔班近日在脸书上分享了一段满载300万只口罩、10万个试剂盒和86个呼吸机的中国飞机抵达该国的视频。中国除了向意大利赠送医疗设备外，还派出了一个医疗小组到当地参加救治患者。延伸阅读：疫情之下 中国趁机分化“一个欧洲”?

上周，欧委会主席冯德莱恩表示，感谢中国向欧盟提供医疗和防护装备，其中包括20万个N95口罩、200万个医用口罩和5万套检测试剂盒。她在一段上传至推特的视频中表示，"中国没有忘记欧盟在1月提供的帮助，当时中国还是新冠疫情重灾区。"欧盟当时向中国捐赠了50吨防护设备。 路透社先前报道说，一份欧盟内部文件显示，在中国总理李克强承诺援助欧盟前，欧盟尽管发出口罩和护目镜求购信息，但没有收到任何制造商的报价。

多个欧洲国家得到中国援助口罩的承诺

面对中国的"慷慨政策"，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）则在一篇博文中指出了中国此举的地缘政治意义，并呼吁欧盟国家在这场全球舆论战中争取影响力。他说，"中国全力推出的信息是，它和美国不同，是一个有责任感的、值得信赖的伙伴。"他还表示，在这场舆论战中，有人正试图诋毁欧盟有责任感、值得信赖的形象，对此，欧洲必须保护自己不受到诋毁。延伸阅读：意大利-感谢中国 吐槽欧洲

据《南华早报》报道，德国马歇尔基金欧盟与中国关系专家斯莫尔（Andrew Small）认为，博雷利的表态显示出对北京举动的不安，同时也是呼吁欧盟和成员国在与中国与其他国家的竞争中扮演更为积极的角色，以对这场危机中欧洲以及全球的舆论产生影响。

《南华早报》指出，中国国家主席习近平上周和法国总统马克龙、德国总理默克尔以及西班牙国王菲利普通了电话，但却没有和欧委会主席冯德莱恩通电话。这给人造成了中国领导人更愿意直接和欧洲国家打交道，而不是和欧盟打交道的印象。此外，欧盟禁止出口医疗设备的禁令也让塞尔维亚这样的国家更多转向求助中国。