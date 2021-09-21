欧盟高层：AUKUS将法国踢出局“不可接受” 

（德国之声中文网）在纽约参加联合国大会的欧盟国家外长周一（9月20日）开了一次闭门会议，专门讨论了澳大利亚撤销同法国的百亿美元潜艇订单转而与英美合作的事件。与会国家外长对法国表达了团结和支持。

欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在会后表示，AUKUS成员国的做法“与其在印太地区加强同欧盟合作的呼吁背道而驰”。他指出，为达到维护印太和平稳定的目的，需要的是更多合作与协调，而不是割裂化。

澳大利亚上周宣布，将与美国和英国缔结印太安全联盟（AUKUS），并从英美两国获取技术建造核动力潜艇，同时取消与法国之间建造常规动力潜艇的交易。博雷利周一表示，欧盟对这一消息“十分意外”。

“信任危机”

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）再次批评拜登政府的做法延续了特朗普“单边主义、不可预测、粗暴以及不尊重伙伴”的作风。他指出，这一事件导致了“信任危机”，“所有这些都需要澄清和解释，这会需要一些时间。”

作为回应，法国已召回了驻堪培拉和华盛顿的大使，并取消了原定于本周与英国举行的防长会议。

拜登将同马克龙通电话

华盛顿则试图安抚法国。据路透社报道，拜登本周将同法国总统马克龙通电话。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）周一表示，预计拜登在会谈中将重申美国“与我们最紧密的伙伴之一在国际社会面对的一系列议题上合作的承诺”。

到底发生了什么？

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula Von der Leyen）在接受CNN采访时表示，对AUKUS有关协议“还有很多问题有待澄清”。她说，作为欧盟成员，法国受到如此对待是令人不能接受的，“我们想知道这是为什么，到底发生了什么？”

在纽约参加联大会议的欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）对美、英、澳的做法表示不理解，“为什么？拜登政府称‘美国又回来了’……这意味着什么？美国回到了美国还是别的地方？我们不知道。”

米歇尔说，如果华盛顿的主要焦点在中国，那么美国仅同英澳结盟“很奇怪”，因为这样的决定会削弱跨大西洋联盟。

美国和欧盟的高层官员本月晚些时候将出席在美国匹兹堡举行的美欧贸易和技术委员会成立大会。米歇尔透露，部分欧盟成员主张推迟这一活动日程。

目前不清楚的是，这场外交风波是否会影响到欧盟和澳大利亚定于10月中旬举行的下一轮贸易谈判。博雷利周一在纽约同澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）见了面。

（路透社、法新社）

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