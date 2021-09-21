 欧盟高层：AUKUS将法国踢出局“不可接受”  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2021

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时政风云

欧盟高层：AUKUS将法国踢出局“不可接受” 

欧盟国家外长对在美英澳新的印太安全联盟（AUKUS）框架下被排挤出局的法国表示声援。三位欧盟最高领导人也分别对媒体表态，要求堪培拉和华盛顿做出解释。

Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Ursula von der Leyen und Charles Michel

欧委会主席冯德莱恩和欧盟理事会主席米歇尔（右）都对AUKUS表达了不满

（德国之声中文网）在纽约参加联合国大会的欧盟国家外长周一（9月20日）开了一次闭门会议，专门讨论了澳大利亚撤销同法国的百亿美元潜艇订单转而与英美合作的事件。与会国家外长对法国表达了团结和支持。 

 欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在会后表示，AUKUS成员国的做法“与其在印太地区加强同欧盟合作的呼吁背道而驰”。他指出，为达到维护印太和平稳定的目的，需要的是更多合作与协调，而不是割裂化。 

澳大利亚上周宣布，将与美国和英国缔结印太安全联盟（AUKUS），并从英美两国获取技术建造核动力潜艇，同时取消与法国之间建造常规动力潜艇的交易。博雷利周一表示，欧盟对这一消息“十分意外”。

“信任危机”

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）再次批评拜登政府的做法延续了特朗普“单边主义、不可预测、粗暴以及不尊重伙伴”的作风。他指出，这一事件导致了“信任危机”，“所有这些都需要澄清和解释，这会需要一些时间。” 

作为回应，法国已召回了驻堪培拉和华盛顿的大使，并取消了原定于本周与英国举行的防长会议。 

Brüssel NATO Gipfeltreffen | Macron und Bilden

拜登将同马克龙通电话

华盛顿则试图安抚法国。据路透社报道，拜登本周将同法国总统马克龙通电话。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）周一表示，预计拜登在会谈中将重申美国“与我们最紧密的伙伴之一在国际社会面对的一系列议题上合作的承诺”。 

 到底发生了什么？

DW.COM

美国总统拜登与法国总统马克龙将通话的消息未能阻止双方关系紧张进一步升级。澳大利亚总理强调，不後悔做出取消法国潜艇合同的决定，而法国则取消了同英国防长原定的会晤。

澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。法国宣布召回驻美及驻澳大使，美澳作出回应。 

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。

美英澳3国元首15日透过视频会议宣布成立新印太联盟「AUKUS」，美英将协助澳洲打造核动力潜艇。而这样的合作为何会引来法国的不满？一位澳洲分析人士对DW表示，新联盟显然是为了抗衡中国，但目前还称不上“东方北约”。另一位英美外交问题专家则指出，参与新联盟的美英澳三国各有其动机。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula Von der Leyen）在接受CNN采访时表示，对AUKUS有关协议“还有很多问题有待澄清”。她说，作为欧盟成员，法国受到如此对待是令人不能接受的，“我们想知道这是为什么，到底发生了什么？” 

在纽约参加联大会议的欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）对美、英、澳的做法表示不理解，“为什么？拜登政府称‘美国又回来了’……这意味着什么？美国回到了美国还是别的地方？我们不知道。” 

米歇尔说，如果华盛顿的主要焦点在中国，那么美国仅同英澳结盟“很奇怪”，因为这样的决定会削弱跨大西洋联盟。 

美国和欧盟的高层官员本月晚些时候将出席在美国匹兹堡举行的美欧贸易和技术委员会成立大会。米歇尔透露，部分欧盟成员主张推迟这一活动日程。 

 目前不清楚的是，这场外交风波是否会影响到欧盟和澳大利亚定于10月中旬举行的下一轮贸易谈判。博雷利周一在纽约同澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）见了面。   

 

（路透社、法新社） 

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