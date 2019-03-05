欧盟高官警示特朗普不要搞垮了世贸体系

（德国之声中文网）美国总统特朗普极具攻击性的贸易政策所针对的不但是敌人，同样也是友邦。不过，重点是中国。特朗普指责中国对美国实行不公平贸易，强迫美资企业技术转让，并且大规模补贴国有企业，造成市场不公。

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦说，美国认为现有的国际贸易规则无法约束中国的做法，这种想法是可以理解的，但华盛顿在世贸组织的做法，例如威胁退出世贸组织，却十分成问题。

目标一致

马尔姆斯特伦在本周四（3月7日）召开的一场有关贸易法的会议上说："欧盟和美国经常在对全球贸易现存问题的判断上意见一致，但是在解决问题的方法上不总是一致。"

她强调，美国现在的做法"有可能威胁导致整个贸易体系的崩塌"。她说，中国从世贸规则中"获取了好处"，但是她呼吁美国参与到"共同寻找解决方案"的队伍中来。

去年，日本、美国和欧盟宣布共同参与改革世贸组织规则，以解决国际贸易中的不公现象。这一行动特别针对的就是中国。

本周三，马尔姆斯特伦与美国贸易谈判代表莱特希泽举行会谈。她说，会谈取得进展，双方商议出一些"可能的结果"。她说，取消工业产品所有关税的期待不但在经济层面十分重要，同时也对重建相互之间的信任十分重要。她说，美国以国家安全为由对欧盟生产的钢、铝加征关税的做法让欧盟"很受伤"。

欧盟贸易专员马尔姆斯特伦

今年2月20日，美国商务部向白宫提交了一份调查报告，不过特朗普还未宣布是否再次以国家安全为由对从欧盟进口的汽车加征关税。虽然特朗普的目标是减少贸易逆差，也正因此他发起一系列贸易冲突，但实际上，去年美国对外贸易的逆差反而进一步加大。马尔姆斯特伦说："重要的是应该提醒（特朗普），贸易平衡并不等同于银行资产负债平衡。"

洪沙/凝炼 （法新社）