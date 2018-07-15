欧盟高官：中欧应共筑“责任同盟”

(德国之声中文网）欧中峰会召开前夕，德国社民党籍欧盟政治家乔·莱恩（Jo Leinen）敦促布鲁塞尔和北京签署"责任条约"，共同应对特朗普带来的挑战。莱恩周日表示："中国和欧盟应当成为新型世界秩序的稳定基石。"。乔·莱恩是欧洲议会对华关系代表团团长。

欧盟及中国政治高层将于周一在北京举行每年一度的高峰会晤。而本次峰会召开之际，正值中美贸易争端不断升级，双方相继启动了惩罚性关税。

莱恩警告说："美国特朗普对世贸组织、联合国、欧盟、巴黎气候保护协定以及伊朗核协议等国际多边机构和协定所发起的攻击，造成了不安和混乱。"有鉴于此，欧盟应当和中国发表峰会联合声明，在执行巴黎气候协定等方面发出明确信号。他同时表示，中国也应当利用这一机会，促成同欧盟的投资协定。

德国工业联合会BDI形容中美贸易争端的不断激化令人不安，并表示他们期望欧中峰会能促成"全球贸易争端的持久性解决方案。"德国工业联合会总干事尤阿西姆·朗（Joachim Lang）表示，中国也应为此付出相应的努力。他说，中国必须接受贸易伙伴的批评，并更多地朝着市场经济和法治国家的方向努力。尤阿西姆·朗表示，美国和欧盟等经济体都因中国的产能过剩、缺乏透明度以及贸易保护主义而遇到类似问题。他表示，欧盟应当在北京展现出自信，并敦促中国为欧盟企业更多地开发市场。德国机械制造联合会VDMA也敦促欧盟付出更多努力，制止获得国家补贴的中国国企在世界及欧盟市场上对欧洲企业展开不公平竞争。

很多欧盟企业也对中国的不公平竞争颇有怨言

代表欧盟出席本次峰会的包括欧盟委员会主席容克（Jean-ClaudeJuncker）、欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）等欧盟高级官员。代表中方出席峰会的则包括中国国家主席习近平以及政府总理李克强。

达扬 / 王凡 （德新社，美联社）