欧盟驻华大使：美欧应对“战狼”外交说不

(德国之声中文网)据路透社报道, 欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)本周四在北京举行的一次能源论坛上表示,欧盟希望与美国新政府在对华政策上达成一致。“如果我们可以,如果中国准备合作,那就让我们尽可能地与中国合作。而当必须反对的时候,我们就要反对。”郁白还称,“我们需要达成一个共识,对霸凌、恐吓和胁迫式外交、‘战狼’外交说‘不’" 。

西方学者:战狼外交官以威胁、宣传和虚假信息代替外交方式

将中国的"战狼"外交与霸凌、恐吓和胁迫式外交相提并论,这位欧盟大使早非第一人。德国绿党联邦议员鲍泽(Margarete Bause)11月21日在推特上表示,联邦议院和德国政府应该明确谴责北京进攻性的“战狼外交”,德国的人权政策必须永远站在受害者和人权卫士一边。

德国图片报今年5月中旬引用柏林全球公共政策研究所所长贝纳(Thorsten Benner)的话写道:“战狼外交官以兰博风格为中国的利益进行斗争,并以威胁,宣传和虚假信息代替外交方式。战狼外交的一个典型是中国外交部新闻司副司长兼发言人赵立坚。”

赵立坚最出名的言论包括今年三月在个人推特认证账号上称可能是美军将新冠疫情带到武汉的,以及11月30日在推特上发布自称“战狼画手”的中国网络画家“乌合麒麟”的讽刺插画《和平之师》。该作品显示一名澳大利亚士兵站在巨大的澳大利亚国旗上用刀架在一名抱着绵羊的阿富汗少年的喉咙,下方标有英文字幕“Don't be afraid, we are coming to bring you peace!”。这则推文引发澳大利亚总理莫里森的强烈抗议。莫里森谴责这张插图为伪造及散布假信息,要求赵立坚删除有关图片以及中国外交部公开道歉。中国外交部发言人华春莹明确拒绝向澳方公开道歉,赵立坚则将该推文置顶。

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年,由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道,该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》,片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚,其中的一些台词“犯我中华者,虽远必诛”,“中国护照不能让你到达世界上每个地方,但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期,特朗普出任美国总统,中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬,这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出,与过去几十年素来温和的中国外交官们相比,“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明,而是在推特和其他社交媒体平台上,对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼? 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道,中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示,中国坚持走和平路线,然而因为世界上有“狼”,因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚,其言论多次引发争议。比如3月,他在推特上提出,可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后,他在例行发布会上回应,不管他们长“五只眼”还是“十只眼”,只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益,小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示,中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说,如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图),中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法,在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”,声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台,中国应该在台北超低飞行动,宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示,中国块头大了,物理上再继续韬光养晦已经做不到了,他在2018年11月的一次讲话中说,中国GDP是日本的2.5倍,现在蹲下来也比日本高,怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境,相反,地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所(ASPI)的学者汉森(Fergus Hanson)指出,由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”,其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”,明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站,中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示,给我们贴“战狼外交”这个标签,至少是对中国外交的误解。他还指出,中国从来就是礼仪之邦、以和为贵,从没有主动挑衅别人,也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事,“是别人到我们家门口耀武扬威,我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



中国外交部:对“战狼”外交的非议是“中国威胁论”翻版

针对外界对中国实行“战狼外交”的批评,华春莹本周四回应说,”从根本上讲,关于“战狼外交”的非议实际上是“中国威胁论”的又一个翻版,目的是让中国打不还手、骂不还口,让中方放弃说出事实真相的权利。这些人应该明白,中国不是一百年前的中国了,中国外交代表和捍卫的是占了世界五分之一人口的14亿中国人民的利益和尊严。人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人。为了维护中国自身正当合法权益,为了维护中国主权安全和发展,为了维护国家利益与尊严,为了维护国际公平与正义,就做战狼又何妨?”

几天前,中国外交部副部长乐玉成在一次演讲时也称,”给我们贴上‘战狼外交‘这个标签”实际上是“中国威胁论”的又一翻版。他还称中国”从来没有主动挑衅别人,也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事。现在恰恰是别人到我们家门口耀武扬威,对我们的家务事横加干涉,还喋喋不休地对我们进行辱骂抹黑,我们无路可退,不得不奋起自卫,坚定捍卫国家利益和尊严。“

乐玉成所说的“家务事”令人联想起近年来中国对香港、维吾尔人以及异议人士实行严厉打压的政策。欧盟驻华代表团在本周四发表的关于国际人权日的声明中指出,6月30日实施的香港国安法损害了中国曾承诺的至少到2047年予以尊重的基本权利和自由。此外,欧盟继续对新疆、西藏和内蒙古人权状况的严重恶化表示严重关切。欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)12月10日还指出,“南海不仅是中国问题,也是国际问题”。他呼吁欧洲国家与澳洲、新西兰和东盟在南海问题上“寻找共同点”,并指出“航行自由是必不可少的”。

美国当选总统拜登先前已表示,有必要与想法类似的民主国家恢复联盟关系,使之成为对付中国的核心力量。欧盟驻中国大使郁白本周四的表态显示,在应对中国的问题上,欧盟与即将就任的美国新政府态度和目标已越来越接近。中国的战狼外交或将促使美、欧、澳等西方政体更为团结一致。