欧盟驻华大使：美欧应对“战狼”外交说不

欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)本周四表示，欧盟和美国应该合力对抗中国的胁迫式外交，对“战狼”外交说不。同一天，针对外界对中国“战狼外交”的批评，外交部发言人华春莹回应说，“就做战狼又何妨”。
（德国之声中文网）据路透社报道， 欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)本周四在北京举行的一次能源论坛上表示，欧盟希望与美国新政府在对华政策上达成一致。“如果我们可以，如果中国准备合作，那就让我们尽可能地与中国合作。而当必须反对的时候，我们就要反对。”郁白还称，“我们需要达成一个共识，对霸凌、恐吓和胁迫式外交、‘战狼’外交说‘不’" 。
将中国的"战狼"外交与霸凌、恐吓和胁迫式外交相提并论，这位欧盟大使早非第一人。德国绿党联邦议员鲍泽（Margarete Bause）11月21日在推特上表示，联邦议院和德国政府应该明确谴责北京进攻性的“战狼外交”，德国的人权政策必须永远站在受害者和人权卫士一边。
德国图片报今年5月中旬引用柏林全球公共政策研究所所长贝纳（Thorsten Benner）的话写道：“战狼外交官以兰博风格为中国的利益进行斗争，并以威胁，宣传和虚假信息代替外交方式。战狼外交的一个典型是中国外交部新闻司副司长兼发言人赵立坚。”
赵立坚最出名的言论包括今年三月在个人推特认证账号上称可能是美军将新冠疫情带到武汉的，以及11月30日在推特上发布自称“战狼画手”的中国网络画家“乌合麒麟”的讽刺插画《和平之师》。该作品显示一名澳大利亚士兵站在巨大的澳大利亚国旗上用刀架在一名抱着绵羊的阿富汗少年的喉咙，下方标有英文字幕“Don't be afraid, we are coming to bring you peace!”。这则推文引发澳大利亚总理莫里森的强烈抗议。莫里森谴责这张插图为伪造及散布假信息，要求赵立坚删除有关图片以及中国外交部公开道歉。中国外交部发言人华春莹明确拒绝向澳方公开道歉，赵立坚则将该推文置顶。
针对外界对中国实行“战狼外交”的批评，华春莹本周四回应说，”从根本上讲，关于“战狼外交”的非议实际上是“中国威胁论”的又一个翻版，目的是让中国打不还手、骂不还口，让中方放弃说出事实真相的权利。这些人应该明白，中国不是一百年前的中国了，中国外交代表和捍卫的是占了世界五分之一人口的14亿中国人民的利益和尊严。人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人。为了维护中国自身正当合法权益，为了维护中国主权安全和发展，为了维护国家利益与尊严，为了维护国际公平与正义，就做战狼又何妨？”
几天前，中国外交部副部长乐玉成在一次演讲时也称，”给我们贴上‘战狼外交‘这个标签”实际上是“中国威胁论”的又一翻版。他还称中国”从来没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事。现在恰恰是别人到我们家门口耀武扬威，对我们的家务事横加干涉，还喋喋不休地对我们进行辱骂抹黑，我们无路可退，不得不奋起自卫，坚定捍卫国家利益和尊严。“
乐玉成所说的“家务事”令人联想起近年来中国对香港、维吾尔人以及异议人士实行严厉打压的政策。欧盟驻华代表团在本周四发表的关于国际人权日的声明中指出，6月30日实施的香港国安法损害了中国曾承诺的至少到2047年予以尊重的基本权利和自由。此外，欧盟继续对新疆、西藏和内蒙古人权状况的严重恶化表示严重关切。欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)12月10日还指出，“南海不仅是中国问题，也是国际问题”。他呼吁欧洲国家与澳洲、新西兰和东盟在南海问题上“寻找共同点”，并指出“航行自由是必不可少的”。
美国当选总统拜登先前已表示，有必要与想法类似的民主国家恢复联盟关系，使之成为对付中国的核心力量。欧盟驻中国大使郁白本周四的表态显示，在应对中国的问题上，欧盟与即将就任的美国新政府态度和目标已越来越接近。中国的战狼外交或将促使美、欧、澳等西方政体更为团结一致。
中国外交官在海外显露锋芒，为企业利益和政府宣传主动出击，在《商报》看来到最后会“搬起石头砸自己的脚”。而欧盟如何在对华关系中拿捏好立场和原则，则是《威悉河信使报》关注的话题。