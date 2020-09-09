欧盟驻华商会指责中国“战狼”与美国“公牛”

(德国之声中文网) 中国欧盟商会9月10日在视讯记者会上表示，中国与欧盟之间的《中欧全面投资协定》有望在12月达成。中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)透露，近期已经与中国副总理胡春华见面，向他重申签约的重要性。

该协定从2013年开始谈判，至今已经迈入第7年。商会提到，中国政府对国有企业的补贴、对如电信业等特定产业的排外措施，多年来没有改善，欧盟企业有4成表示，他们因中国市场准入限制和监管障碍错失商业良机，影响规模约为年营收的10%。

商会强调，开放市场不是零和游戏，而是创造更多赢家，「既然中国能在今年1月15日与美国签订贸易协定，何不在今年12月再与欧盟签一个贸易协定?」；又引述《商业信心调查2020》指62%的成员表示，如果中国进一步扩大市场准入，他们会更愿意、也更可能增加对华投资；其中近半成员准备再投资年收入的5%至10%，近三分之一表示投资力度会更大。

会后接受德国之声连线采访时，伍德克抱怨中国方面之前做出的诸多开放市场承诺都兑现得非常缓慢。“所以我们真的需要一份双方签字、能够兑现的(欧中投资协议)。”

外部政治考验严峻

谈到政治因素，商会称中国在香港、台湾、新疆、南海等问题，以及与邻国的诸多争端，都让西方国家开始疏远中国，继美国总统特朗普提出「与中国经济脱钩」、日本悄然降低对华依赖之后，欧洲国家对中国的态度也转趋强硬。

伍德克直言「商业决策并非在真空环境中做出」，中国「战狼式外交」进一步损害了中国的国际形象，让欧盟企业遭受到更多来自母国的压力，质问企业在中国经商的必要性。

尽管如此，欧盟企业无意撤出中国。商会在回答德国之声提问时说，虽然目前欧洲政府主张把关键产品的生产线移回欧洲，但是以厂商的角度而言，这可能导致成本上升，使欧盟产品更难与中国制造产品竞争，对欧盟国家的经济实力未必是好事。

伍德克还指责特朗普对中国的强硬手段犹如“闯入瓷器店的公牛”，破坏技术转让、破坏金融体系。他对德国之声说：“特朗普的行为真的就是在搞脱钩，非常具有破坏性。欧盟商会将密切关注欧洲经济受到的影响。”

伍德克认为，对中国“光说不做”的指责固然正确，但是把中国逼到墙角却并非正确的手法。“我们欧洲希望中国践行承诺，真正开放市场，但是最不希望看到中国被逼到墙角。”

新冠疫情不影响在华经商意愿

在新冠疫情爆发后，中国自3月28日开始对滞留在境外的外国居民实施严格的入境限制，至今仍未完全消除。根据中国欧盟商会上海分会的调查，外籍员工无法返回工作岗位，已经对企业营运造成负面影响。

虽然遭遇到上述困难，欧盟企业仍看好中国的长期经济发展与市场获利空间，不打算撤出中国。根据中国欧盟商会今年2月所做的问卷调查，大部份会员都打算维持当前或计划中的投资，只有11%的成员企业考虑重新规划，这个比例是过去十年来最低。从2月至今，也没有传出企业打算大规模移出中国的消息。

伍德克在声明中说：「中国是第一个遭到新冠疫情沉重打击的市场，多家在此期间经历过供应短缺的企业自然会寻求增加抵御能力。然而，这不应该与『离开』混为一谈。」

他认为，在华欧洲跨国公司在制定计划时不仅根据未来一两年的情况而定，而是着眼于未来十到二十年的长远发展。新冠疫情无疑会影响企业在中国的获利能力，但中国的市场潜力、人力与技术的优势，短期内仍然难以被取代。

中国欧盟商会总共有1700余家会员公司，并在北京、南京、上海等大都市设有分会。

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