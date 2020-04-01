欧盟首脑罕见赞扬台湾 两岸掀口罩外交战

(德国之声中文网) 欧盟领导人4月2日在推特上感谢台湾捐赠560万个口罩给欧盟。这样高调赞扬的做法可能引起北京的愤怒。

欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在推特上发文说:「我们真的很感谢这样团结的做法......这表现出了我们一起抗击会更强而有力 (#StrongerTogether)。

台湾总统蔡英文4月1日大动作召开记者会，表示疫情「前阶段台湾组好国家队，这个阶段要打国际杯」。她宣布台湾将捐赠1千万片口罩支援疫情严重国家的医疗人员。

她说:「台湾从过去的口罩进口国，转变为全球第二大口罩生产国，可充分供应国内需求。」她也称:「不论是快筛、疫苗及药品研发、防疫物资的超前部署，都有非常多国家想跟台湾合作。」

她提到台湾跟美国、欧盟、捷克正在共商防疫策略，分享研究成果，跟澳洲、美国也正在进行防疫物资的合作交换。

同一天，中国外交部例行记者会上，发言人华春莹批评「想借疫情搞政治操弄」的人。她说:「如果台湾地区有能力愿意提供帮助的话，乐见其成。但我想提醒一点，如果岛内个别人想借疫情搞什么政治操弄，可能他们就得自省自重了。」

她也提到中国疫情刚爆发时，台湾当时不允许口罩出口一事，并说目前美国疫情形势严峻，「中国一些地方省市和企业纷纷向美国人民提供力所能及的帮助」。

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两岸角力浮上国际檯面

美国总统特朗普3月26日签署了《台北法案》。内容明定要加强台湾在世界的外交地位。此举引起北京抗议，表示将影响中美关系和台海稳定。

除了这项法案，美国3月中也已经通过了《台北旅行法》，促进美台高层交流。然而，与华盛顿不同的是，欧盟公开支持台湾的动作不常见。欧盟中的27个国家与北京保持着不同程度的合作关系。过去欧盟在发表重大外交声明或做出一致决定前都有着很复杂的过程。

可是过去几周，欧盟对中国向欧洲国家提供大量但有选择性的医疗物品捐赠越来越感到担忧，这促使该集团的最高外交官指责中国实行 「慷慨政策」试图扭转国际形象。

根据《南华早报》引述一位外交消息人士，他说，欧盟透过聚焦台湾捐赠口罩向中国表态:口罩捐赠不应该被政治化。

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邹宗翰/李澄欣 (综合报导)