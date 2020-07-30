欧盟首次制裁外来网络攻击 中俄朝榜上有名

（德国之声中文网）欧盟周四（7月30日）首次宣布对涉嫌网络攻击者实施制裁。根据欧盟成员国共同发布的一份声明，措施包括对俄罗斯军事情报人员以及朝鲜公司和中国公司的财务和旅行限制。

声明指出，受到制裁的6名个人和3个实体参与了许多网络攻击，包括在2018年入侵总部位于荷兰的禁止化学武器组织（OPCW）。攻击手段包括利用"WannaCry"、"NotPetya"、"Operation Cloud Hopper"等恶意软件。

欧盟：网络攻击是"外来威胁"

欧盟指控来自俄罗斯联邦武装力量总参谋部情报总局（GRU）的一个特殊技术部门，于2018年使用勒索软件对数家欧洲公司发动两次网络攻击，并拦截公司数据，致其遭受重大财务损失。据称这家名为"特殊技术枢纽"的俄国机构是恶意软件NotPetya袭击的幕后黑手，曾在2015、2016年两度攻击乌克兰电网。

4名据称是GRU特工的人也遭到制裁，他们涉嫌试图攻击禁止化学武器组织。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）表示， 为了"更好地预防、阻止、制止和应对网络恶意行为"，周四宣布的制裁措施是必要的。他说，这些袭击是"对欧盟或其成员国的外来威胁"，或"对第三国或国际组织的重大影响"。

制裁名单中的中国公司和朝鲜公司

制裁名单中还包括一家朝鲜出口公司和两家中国公司。

名为Chosun Expo的这家朝鲜公司涉嫌支持恶意软件WannaCry以及全球一系列重大金融攻击，包括对孟加拉银行的网络盗窃以及2014年对索尼影业（Sony Pictures）的黑客攻击。

被制裁的中国公司之一是海泰科技发展有限公司（Haitai Technology Development），欧洲理事会指控该公司支持"云端跳跃行动"（Operation Cloud Hopper）网络攻击，从全球跨国公司窃取商业敏感数据，致其遭受重大损失。

中方“深表关切”

对于中方实体和个人受到欧盟制裁，中国外交部周五表示关切，称中国是网络安全的坚定维护者，并呼吁通过对话合作而非惩戒性和对抗性的措施，来解决网络争端。

中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上称，“对欧盟的有关声明深表关切，将密切关注有关动向”。他也表示注意到欧方表示有关的措施不针对任何国家，并称“网络攻击的溯源高度复杂敏感，国际社会应当通过对话合作来解决网络争端”。

张平/凝炼（法新社、德新社、路透社）

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