欧盟首席谈判代表：无协议脱欧仍有望避免

（德国之声中文网）欧盟首席谈判代表巴尼耶在布鲁塞尔表示，"无协议脱欧情景变得更可能，但我们还能阻止"。 他强调，欧盟方面"从未希望发生或有意导致"硬脱欧，不过，剩下的27个成员国一段时间来也已就此作了准备。

英国国会下院周一（4月1日）再度未能在梅首相退盟协议的替代方案问题上取得一致。全部4个建议均遭否决。梅首相的退盟协议此前业已三度被拒。

巴尼耶强调说，有序退盟的前提仍然是英国国会必须通过退出协议，"倘英国依旧希望有序退出，则这一协议是唯一前提"，"避免无协议退盟的唯一道路是（对该协议）有积极的表决。"

短期后延可以设想

巴尼耶表示，如果在4月10日的欧盟特别峰会前发生这一情况，那他本人就可以设想，再次安排短期后延，-尽管决定权掌握在各成员国国家元首和政府首脑手中。而若下院在未来数天依旧不从，则只剩两种选择：无协议退盟--这是下院明确表示不愿意的；或者，英国脱欧的长久拖延。

巴尼耶强调指出，由于这一局面对欧盟蕴含有巨大政治风险，因此，英国方面必须拿出足够的理由。梅首相及其内阁周二举行马拉松会议，寻求走出乱局之道。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Judith Kerr: 前进吧，欧洲！ Judith Kerr画笔下最受人喜爱的形象虎和猫正在前往欧洲的途中。它俩兴高采烈地挥举着欧盟旗帜。已91岁高龄的Judith Kerr出生于一个德裔犹太人的移民家庭，堪称当代最著名的儿童、青年文学作家与插图画家。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Polly Dunbar: 欧罗巴夫人和她的孩子们 波浪秀发披肩的欧罗巴夫人在守护着一群快乐的孩子。这是英国画家 Polly Dunbar笔下的欧洲。儿童当中，只有一个身穿英国国旗的小男孩远远躲开了。孩子们不清楚为什么这个孩子不愿和大家一起玩了。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Bruce Ingman: 停下，再等等！ 欧洲公共汽车马上就要开车了！但还没开，奔跑过来的英国音乐家还可以赶上这班车。出生于利物浦的英国画家 Bruce Ingman说，“我真心希望人们重归理智，现在还来得及。我喜欢成为欧洲大家庭的一员，我的孩子也是如此。”

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Emily Gravett: 奶酪还未吃完 英国小老鼠孤孤单单地坐在一个玻璃瓶里，眼前有一小块饼干，它斜眼偷看外面满盘的奶酪，这是英国女画家Emily Gravett脑海里英国退欧前的情形。她写道，“让我感到悲哀的是，退欧不仅分裂了国家，也分裂了邻里和家庭。”

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Thé Tjong-Khing: 在一起，是我们伟大的原因 欧盟各国成了杂技团的成员，他们的平衡术表演在欧洲牛的脊背上进行。这幅作品出自荷兰画家、生于移民家庭的Thé Tjong-Khing之手。他说，“齐心协力地办一件事，仍然还是梦想”。即便如此，他的作品充满了乐观精神，这幅画的标题便是“在一起，是我们伟大的原因”。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Axel Scheffler: 欧洲猫头鹰 画家Axel Scheffler是德国汉堡人，但30年来生活在伦敦。他说，自从英国举行了脱欧公投后，他便感觉英国不再是家乡了。正因为如此，Axel Scheffler发起“为欧洲而画”的活动，并将收集的作品出版。 作者: Stefan Dege



凝炼/苗子（德新社、路透社）