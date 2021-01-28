欧盟首例：匈牙利或签署协议购买中国疫苗

（德国之声中文网）匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）告诉国营广播电台，匈牙利可能在周六（1月30日）之前签署订购中国新冠疫苗的协议。他还说，匈牙利政府正在密切留意邻国塞尔维亚大规模接种中国疫苗的结果。

据路透社报道，匈牙利的药品监管机构在1月29日批准了中国国药集团的新冠疫苗，匈牙利医疗总监穆勒（Cecilia Muller）在当天新闻会上宣布了这一消息。这是中国疫苗首次在一个欧盟国家获得批准。

非欧盟成员国塞尔维亚本月接收中国国药集团的100万剂疫苗，成为首个使用中国疫苗进行大规模接种的欧洲国家。

匈牙利上周成为第一个购买俄罗斯卫星5号新冠疫苗的欧盟成员国，也一直在和中方谈判购买中国国药集团的疫苗。据悉，与中国的第一批疫苗交易可能多达100万剂。

匈牙利也是第一个购买俄罗斯卫星5号新冠疫苗的欧盟成员国

奥尔班周五表示，该协议可能很快就会签署。他说，选择中国疫苗，是因为他最信任它。

奥尔班说，如果匈牙利能够获得中国疫苗，到3月就可以为大约170万人接种。

新冠疫情已导致匈牙利发生自全球金融危机以来最严重的经济衰退。匈牙利明年将举行全国大选，奥尔班政府面临尽快重启经济的压力。

周四，匈牙利政府公布了一项法令，加快了疫苗的审批程序，称将对已经供百万以上人口使用过的任何疫苗采取紧急使用批准程序。

截至发稿，匈牙利药品监管机构尚未批准使用中国国药集团的疫苗。

张平/ 洪沙 （路透社）

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