欧盟首位女主席上任: 「带领欧盟成为冠军」

(德国之声中文网) 来自德国的冯德莱恩 (Ursula von der Leyen)在12月1日正式宣誓就职欧盟委员会主席。

冯德莱恩说: 「欧洲变化迅速。我们的责任是陪着大家一起改变。不让任何人落单。我们要为了我们的欧盟盟友，带着他们的梦想与渴望，成为冠军。」

除了冯德莱恩就任欧委会主席之外，比利时首相米歇尔(Charles Michel)也在同一天宣誓就任欧盟理事会主席。前德国国防部长冯德莱恩今年6月被欧盟国家和政府首脑提名出任欧盟最高领导人。之前冯德莱恩曾经主张要在委员会内达到男女人数均衡，但由于她所提名的3位欧盟委员候选人被议会接连否决，因此无法按原计划在11月1日上任。直到上周三，她提出的团队才获得通过，新欧委会除了她本人之外总共有26位新委员，由11位女性和15位男性组成。

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冯德莱恩本身是欧盟委员会的首位女主席。她主张要带领欧盟成为绿能政策领先全世界的政体。

李克强致贺电

新华社报导，国务院总理李克强12月1日晚应约同欧盟委员会新任主席冯德莱恩通电话，恭贺她履新。李克强说，中欧互为主要合作伙伴，都坚定维护多边主义和自由贸易。李克强表示，中国作为世界最大发展中国家，要实现现代化还有很长的路要走，但中国将积极履行《巴黎协定》承诺，为应对气候变化做出艰苦卓绝的努力，在推进工业化、城镇化、农业现代化进程中持续改善环境，同包括欧方在内的国际社会一道共同应对气候变化。

李克强也邀请冯德莱恩明年前往中国举行第22次中国－欧盟领导人会晤。

新华社报导，冯德莱恩表示，明年对欧中关系发展具有里程碑意义，双方将有一系列重要高层交往。冯德莱恩也对明年赴中国举行第22次欧盟－中国领导人会晤心怀期待。她说，新一届欧盟委员会把应对气候变化作为工作优先方向，赞赏中方为此所作努力，愿同中方加强在应对气候变化、世界贸易组织改革等问题上的合作，推动欧中关系持续向前发展。

新官上任野心勃勃

前德国防长冯德莱恩说，欧盟是「我们继承下来的宝物」，也说「保存这个宝物是我们的责任...是我们对后代应负起的责任。我们需要把欧盟变得比我们继承时更好。」

冯德莱恩主张欧盟应该在世界舞台上扮演一个更积极的角色，也期许欧盟在2050年之前成为全球首个实现碳中和的地区。此外，她也希望改善欧盟的基础建设，加强数位化。

她在布鲁塞尔接受德新社等新闻社的访问时，提到经费的重要性: 「人们对欧盟的期望很高，我们也希望可以达到，但需要有经费。」她说，人们期待欧盟进行现代化，还有一些她与欧盟会员国都一样关切的问题，比如说环境保护、永续发展、移民问题以及扩张欧盟的角色。但是要处理以上的问题，经费都很重要。

这些都是很有野心的目标，要在欧盟内部达成共识并不容易，组织内部的决策流程又可以非常耗时间。之前冯德莱恩想要在欧盟委员会的团队内达成男女人数均衡，但是团队名单却被多次否决，最后只好放弃。

罗法/夏立民 (德新社、法新社)