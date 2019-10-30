 欧盟领导人就下一年度预算达成一致 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧盟领导人就下一年度预算达成一致

来自28个成员国的议员和政府官员已就明年共约1,536亿欧元的支出预算达成协议。欧盟领导人呼吁增加资金以应对气候变化和青年失业问题。

Belgien Brüssel Statue Europa vor Europaparlament (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

（德国之声中文网）本周一（11月19日），欧盟领导人就欧盟2020年预算达成共识，总共支出约为1,536亿欧元（1,700亿美元）。

在达成协议的最后期限到来之前，欧洲议会预算委员会主席奥弗特维尔德（Johan Van Overtveldt）宣布了这一消息。奥弗维尔德表示，该决定是"面向欧盟未来的迈出的一步"。

欧盟外交官和议员认为，应该提供额外的资金来应对气候变化、青年失业问题以及促进数字化进程。

欧盟内部的预算谈判往往剑拔弩张。议会通常主张增加资金投入，而各成员国往往会努力压缩支出。2020年预算中，有40亿欧元作为备用，以应对出现不可预见的情况，包括英国可能无协议脱欧。

欧盟预算专员奥汀格（Guenter Oettinger）在一份声明中说：" 2020年欧盟预算具有连续性。它将帮助创造就业机会，应对气候变化，并平衡整个欧洲的投资。它将投资于年轻人，以及用于让使欧洲更加安全。"

Deutschland junge Ausländer beginnen Ausbildung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

重点之一：就业

削减用于土耳其的预算资金

欧盟议会德国议员霍梅尔（Monika Hohlmeier）接受德新社采访时说，新的预算中，用于支持欧盟候选成员国土耳其的资金比原计划减少了约8,500万欧元。

考虑到土耳其新闻自由和法治的状况，2020年欧盟预算中的资金将用于土耳其民间社会、伊拉斯谟（Erasmus）欧洲高校学生交换计划以及支持安置叙利亚难民。

未来长期预算方案

欧盟还制定了一项从2021年开始的长期预算方案，7年内计划支出将超过1万亿欧元。2020年预算是当前财政计划的最后一个年度预算。

欧盟预算中的一部分资金，将以各种形式返还给成员国，例如农业补贴、教育项目或者研究计划。此前，由于谈判缺乏进展，曾计划在上周五推迟。假如到周一午夜仍未达成协议，欧盟委员会将提出新的预算草案。

 

张平/乐然  （法新社、德新社）

 

DW.COM

欧元区统一预算取得进展

法国总统马克龙大约两年前提出的创建欧元区预算的建议取得进展。欧元区财政部长就未来公共预算的要点达成一致，但仍有许多问题有待商榷。 (14.06.2019)  

欧洲新议会首要任务：讨论钱怎么分

金钱在欧洲议会选战中扮演次要角色。然而，新届议会将不得不很快讨论欧盟2021-2027年新财政预算框架问题。 (26.05.2019)  

英国无协议脱欧 德国将花巨资填空

欧盟预算专员厄廷格表示，如果英国无协议脱欧，德国将不得不向欧盟注资现金数亿欧元。英国混乱无序地离去，将使欧盟预算损失数十亿欧元。 (05.04.2019)  

相关内容

Türkei Rede von Präsident Erdogan während einer Zeremonie in Istanbul.

调查：大部分德国人希望北约开除土耳其 30.10.2019

一份最新问券显示，58%的德国人因土耳其入侵叙利亚而希望将安拉卡开除出北约，而更多人认为经济制裁和武器禁运更为有效。

Deutschland Europa-Rede Ursula von der Leyen

新欧委会主席称欧盟须学会“强势语言” 09.11.2019

即将上任的欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲人若想在世界上立足，俗称的“软实力”已经不够，并称欧盟将对采取更强硬的政治立场。她同时宣布，将在气候保护方面大力投资。

Syrien Ras Al Ayn Türkische Armee

停火抑或只是暂停攻势？ 18.10.2019

美国说服土耳其，在北叙利亚实行停火是恰当的。库尔德人也赞同停火。不过，美土究竟达成了何种协议，各方看法大相径庭。

广告

媒体看中国

Symbolbild internationale Presseschau Presse (picture-alliance/dpa/Fotoreport)

欧洲报摘：普选是香港唯一出路

香港局势仍在不断升级。周二欧洲各国主要报刊均在显要位置发表有关香港局势的报道和评论，现摘编如下。  