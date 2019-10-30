欧盟领导人就下一年度预算达成一致

（德国之声中文网）本周一（11月19日），欧盟领导人就欧盟2020年预算达成共识，总共支出约为1,536亿欧元（1,700亿美元）。

在达成协议的最后期限到来之前，欧洲议会预算委员会主席奥弗特维尔德（Johan Van Overtveldt）宣布了这一消息。奥弗维尔德表示，该决定是"面向欧盟未来的迈出的一步"。

欧盟外交官和议员认为，应该提供额外的资金来应对气候变化、青年失业问题以及促进数字化进程。

欧盟内部的预算谈判往往剑拔弩张。议会通常主张增加资金投入，而各成员国往往会努力压缩支出。2020年预算中，有40亿欧元作为备用，以应对出现不可预见的情况，包括英国可能无协议脱欧。

欧盟预算专员奥汀格（Guenter Oettinger）在一份声明中说：" 2020年欧盟预算具有连续性。它将帮助创造就业机会，应对气候变化，并平衡整个欧洲的投资。它将投资于年轻人，以及用于让使欧洲更加安全。"

削减用于土耳其的预算资金

欧盟议会德国议员霍梅尔（Monika Hohlmeier）接受德新社采访时说，新的预算中，用于支持欧盟候选成员国土耳其的资金比原计划减少了约8,500万欧元。

考虑到土耳其新闻自由和法治的状况，2020年欧盟预算中的资金将用于土耳其民间社会、伊拉斯谟（Erasmus）欧洲高校学生交换计划以及支持安置叙利亚难民。

未来长期预算方案

欧盟还制定了一项从2021年开始的长期预算方案，7年内计划支出将超过1万亿欧元。2020年预算是当前财政计划的最后一个年度预算。

欧盟预算中的一部分资金，将以各种形式返还给成员国，例如农业补贴、教育项目或者研究计划。此前，由于谈判缺乏进展，曾计划在上周五推迟。假如到周一午夜仍未达成协议，欧盟委员会将提出新的预算草案。

张平/乐然 （法新社、德新社）