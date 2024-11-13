欧盟需要担心与美国的贸易战吗？

随着特朗普再次当选美国总统，许多欧洲企业担心他承诺的关税浪潮可能会导致贸易战。是他们反应过度，还是欧盟需要做好更充分的准备？

（德国之声中文网）特朗普十分青睐关税。在第一个总统任期内，他推出了一系列针对洗衣机、太阳能电池板、钢材和铝材进口的法案，打击了世界各国--无论是否是政治盟友。

在这一次的总统竞选中，他做了更多承诺。再过两个多月，自称"关税侠 "（tariff man）的特朗普将宣誓就任第 47任美国总统。为了将制造业工作岗位带回美国，特朗普曾考虑对所有进口到美国的商品征收10%的关税，后来又称提高到20%。对来自中国的产品，他甚至计划征收60%的关税。

欧洲商品将变得更加昂贵。而美国对中国商品征收高额关税也会损害欧洲。如果中国无法再向美国出口商品，就会向欧洲倾销，可能会冲击欧洲市场。

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特朗普眼中的"小中国"

特朗普将注意力集中在中国身上，但也称欧盟为 "小中国"（mini China）。10 月底，他警告说，欧盟最终将付出代价，并承诺通过 "特朗普互惠贸易法案"。

"他们不买我们的汽车，他们不买我们的农产品。他们在美国销售成千上百万的汽车，"特朗普在宾夕法尼亚州的一次集会上说："不，不，不。他们必须付出巨大代价"。

从欧盟销往美国的商品确实远多于从美国进口的商品，但双方有很多共同点，一旦闹翻，也会一同遭受很多损失。

美国和欧盟之间的关税冲突也可能给美国经济带来问题。美国无端加征关税无疑会导致报复性的反制关税，并可能推高美国的消费者物价，加剧通货膨胀。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在祝贺特朗普获胜的致辞中提醒特朗普，他们不仅仅是盟友，更有着跨大西洋的共同立场。

"人民之间真正的伙伴关系将我们八亿公民紧密联系在一起。"她写道："大西洋两岸数以百万计的工作岗位和数十亿美元的贸易和投资取决于我们经济关系的活力和稳定。"

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贸易保护主义的代价

专家表示，特朗普提出的经济政策将给欧盟，尤其是德国带来重大困扰。美国无端加征关税将导致欧盟的反制措施，比如对美国商品的报复性关税。

"特朗普的关税对欧洲经济构成严重威胁，特别是德国等出口导向型国家。"比利时布鲁格尔智库的贸易和国际经济研究员普瓦捷（Niclas Poitiers）说："欧洲经济仍在受长期从俄罗斯购买能源这一错误决定的困扰，并受到中国需求下降的影响。特朗普的关税将使其经济前景蒙上更大阴影。"

慕尼黑ifo经济研究所的主任费斯特（Clemens Fuest）在美国大选次日发表的一份新闻稿中警告，特朗普的议程有明显的保护主义色彩，其基础是更高的进口关税和更多的国际贸易限制，尤其是对中国和欧洲。

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根据 ifo 研究所的计算，对进口商品征收 20% 的关税会导致德国对美国的出口下降约 15%，造成 330 亿欧元（约合 353 亿美元）的经济损失。

科隆的德国经济研究所（IW）的估算则显示，在特朗普的四年任期内，如果双方都征收10%的关税，贸易战将使德国经济损失1270亿欧元。20% 的关税则会使德国经济损失1800亿欧元。

把外国货拒之门外

欧盟经济增长缓慢有目共睹。德国作为其最大的经济体，目前正走向连续第二年的萎缩，其经济增长尤其依赖于汽车出口。美国的新关税将使情况变得更糟。

德国工业联合会（BDI）发布的一份文件称，欧盟需要提高自身竞争力、加强国防能力并应对中国带来的挑战。当务之急是防止新的关税。如果无法阻止，就需要采取反制措施，但这需要欧盟所有27个成员国统一立场。

位于华盛顿的德国马歇尔基金会（German Marshall Fund of the United States）的公共政策专家彭妮·纳斯（Penny Naas）说，特朗普认为关税是推进其重建国内制造业目标和在国际谈判中提供筹码的有效工具。她说，特朗普认为关税是消除贸易不平衡的有效途径，他最优先考虑的征税对象可能是钢铁、汽车和为美国提供大量制造业就业机会的商品。

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好朋友，明算账

"特朗普是个生意人，他过去曾用关税威胁迫使贸易伙伴让步。"纳斯对德国之声说，如果有贸易出超的国家已经开始与即将上任的政府对话，希望从美国购买更多商品，她也不会感到惊讶。

普瓦捷则强调，特朗普的关税不会像一些人担心的那样导致全球化和贸易的终结。他认为，即将到来的特朗普总统任期可能标志着美国主导的全球化的终结。但这不会导致全球化的终结，因为大多数国家仍然对合作感兴趣。

他补充说，重要的是，欧盟必须停止拖延经济一体化。"欧洲现在必须与志同道合的国家建立合作，以维护其在很大程度上建立在贸易基础上的繁荣。"

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