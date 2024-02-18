欧盟难题：就业率创新高，不干全职成潮流

（德国之声中文网）如何才能让人们多工作一些时间？这是让欧洲发达国家头疼的问题--尽管就业率创下新高，但劳动力仍然短缺。

德国、荷兰和奥地利的政府和企业目前正在讨论如何让更多的工作时间对雇员有吸引力，包括扩大托儿服务、更友好的税收政策和更灵活的工作时间安排。

这些政策正在与雇员对更多自由时间的偏好展开竞争。随着兼职岗位的增加和工会要求削减全职工作时间，雇员平均工作时间持续下降。

"有这样一句话，'为了生活而工作，而不是为了工作而生活'。"47岁的斯托尔茨（Martin Stolze）说。他是德国西南部一名非全职高中教师。"我认为这是我们这个时代的座右铭。你的工作只需要足够供你生活，这样你才能投入到真正重要的事情中去。过去可不是这样的。"

欧盟各国就业率创历史新高

从某种意义上说，工作岗位在欧洲很少像现在这样容易获得。欧盟的总体就业率接近75%，而德国、奥地利和荷兰的就业率均创下或接近历史最高水平。妇女的劳动力参与率大幅提高。

经济学家说，一个主要因素是非全职工作的增加。

如今，在德国、奥地利和瑞士，每10名雇员中就有超过3人从事非全职工作。在荷兰，大约一半的劳动力每周工作35小时或更少。相比之下，在美国，不到五分之一的人从事非全职工作，或工作时间少于35小时。

在欧洲，女性尤其推动了非全职工作的增长。她们仍然比男性更有可能面临兼顾工作与照顾子女或家庭的问题。

然而，这一趋势也意味着更加庞大的劳动力队伍并没有带来更多的工作时间。尽管从2005年到2022年，德国新增了近700万劳动力，但总体工作时间仅略有增加。与此同时，到2022年，德国雇员的平均年工作时间少于1350小时，在经济合作与发展组织（OECD）成员国中最低。

"这是一个表现相当不错的社会。"德国伊福经济研究所（Ifo）所长福斯特（Clemens Fuest）在去年的一次演讲中说，"需要全职工作的人越来越少，人们可以享受更多的空闲时间。"

福斯特也警告了不利因素--未来几年工人短缺的问题将日益严重。他说："大萎缩时代尚未到来。"

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 痛苦的回忆 西非难民漂洋过海抵达西班牙加那利群岛的新闻，时常勾起渔民迪乌夫(Babou Diouf)的苦涩回忆。2006年，时年17岁的他从塞内加尔一路艰险来到了西班牙，最终在北部的布雷拉定居。

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 艰苦的职业 早在塞内加尔老家时，年少的迪乌夫就有出海捕鱼的经历。这也让他很快在西班牙找到了谋生之道。西班牙拥有全欧盟最大规模的捕鱼船队。由于工作环境艰苦，西班牙本地人对这一行当避之不及，因此西班牙渔民群体越来越多地由吃苦耐劳的外来移民组成。

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 国际化渔村 布雷拉船东协会的奥特洛(Juan Carlos Otero)说，当地捕鱼船员的七成都是外来移民。以渔业为生的小镇布雷拉总共只有9450名居民，却牵涉44种国籍。其中仅佛得角人就有244人，塞内加尔人也有90名。

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 行业性危机 不少专家警告，尽管有吃苦耐劳的外来劳工勉力支撑，整个西班牙的捕鱼业依然面临生死存亡的危机。在欧盟全面限制延绳捕鱼法之后，布雷拉的捕鱼业有可能在三年内崩溃。在这个小镇，大约一半的渔船都采用延绳捕鱼法。

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 无边的苦海 迪乌夫工作的“Sarridal号”渔船上，船员们轮班作业，每班长达14小时。迪乌夫的工作就是收放渔网、清洗渔获等重体力活。对他来说，高度疲倦、睡眠不足就是家常便饭：“我的生活从来就是这样。我只能在允许睡觉的时间里睡觉，从来不能想睡就睡。”

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 有限的空间 船舱空间十分狭小，也难怪西班牙本地青年不再愿意从事这个行当。船长冈萨雷斯(Francisco Gonzalez Garcia)说：“这个行业只有很少的西班牙青年，所以行业的未来就将取决于对外来移民的培训。”西班牙本地人基本上都十分欢迎外来移民来补充这个行业的劳动力缺口。

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 谋生技能 在这条渔船上，还有来自印尼的船员。他们拥有出色的延绳捕鱼技巧，船东们往往愿意为他们支付飞机票，吸引他们直接从印尼前来西班牙。像迪乌夫这样的西非船员，通常则是通过熟人介绍等途径找到渔船上的工作，前提当然是要获得欧盟国家的劳工许可。

外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业 考虑转行 迪乌夫目前对他的收入尚算满意，他能养活自己，也能养活远在塞内加尔的孩子。不过，他也在盘算着退出捕鱼业后的生活。迪乌夫正在参加电锯、割草、卡车驾驶等其他劳动技能的培训。 作者: Claudia Dehn



非全职岗位增加带来的问题

非全职工作已经成为护理和教育等劳动力稀缺行业的一个问题，这些行业的空缺职位不断增加。随着越来越多的雇员工作时间少于全职，管理人员说他们需要费尽心机拼凑足够的照料儿童或者病人的时间。

阿姆斯特丹小尼古拉斯（De Kleine Nicolaas）小学校长科斯滕（Maartje Lak-Korsten）说，许多求职者希望每周工作四天。

"我总是先和（他们）谈话：你想工作四天的原因是什么？要怎样你才会全职工作？" 她说，"我告诉他们全职工作的好处，要考虑到当下的工资，还要考虑到长远的利益……（这样）他们会更加了解自己做出的选择和后果。"

专家说，随着婴儿潮一代的退休，未来几年雇员短缺的情况可能会变得更加普遍。

雇主和政策制定者面临的一个挑战是，在较富裕的欧洲国家，许多雇员可以不用全职工作也能养家糊口。

蒂尔堡大学（Tilburg University）经济学家斯塔林克（Bastiaan Starink）说，在荷兰的家庭中，一个成年人全职工作、另一个成年人干非全职工作的所谓"1.5倍工资"收入模式已经司空见惯。

斯塔林克说："在荷兰，不做全职工作可能是一种奢侈，我们负担得起。"

闲暇时间不仅仅是用于家庭生活。阿姆斯特丹建筑师祖凯蒂（Thais Zuchetti）去年每周工作28小时，同时完成了硕士学业。应雇主的要求，她很快就会将工作时间增加到每周32小时。但她说，这在经济上没有必要。

"我觉得28小时的工作时间足够我生活。" 祖凯蒂说，"我的想法是，如果我继续工作28个小时，那么我就可以发展我的爱好，当一名插图画家，也许还可以做成副业。"

如何让人们拿出更多时间来工作？

雇主和政府都在想办法，如何让现有的工人拿出更多时间来工作。

德国巴登-符腾堡州已开始要求所有希望工作时间少于全职工75%的教育工作者提供理由，包括那些已经减少工作时间的人。

巴登-符腾堡州教育部表示，此举是一揽子措施的一部分，涉及到该州115,000名教师中的4,000人。

高中英语教师斯托尔茨就是其中之一，他的工作时间为全职的50%。他说，这样他能更多地陪伴年迈的父母，也让每周的课时变得更轻松。

"我意识到，我还有更多潜力减少工作时间。"他说，"但坦率地说，我相信我的同事们也有非常充分的理由说自己不适合全职工作。"

其他国家的政府正在尝试一些更加友好的方式--尽管事实证明相当困难。

荷兰同意从2025年开始扩大儿童保育津贴，但由于预算削减，政府后来将这一日期推迟到了2027年。

与此同时，奥地利保守党-绿党联合政府在反对者提出对社会福利资金的担忧后，撤回了降低雇主工作收入税的提案。

德国也暂缓了对所谓的夫妻分税制规则的改革，该规则有利于所谓的"1.5倍工资"家庭。据报道，除其他措施外，德国目前正在考虑强制要求企业允许在家办公。

与员工进行更好的交流

荷兰的一个组织正在尝试另一种方法：帮助雇主在现有员工中发掘更多的工作时间。

一家名为"挖掘潜力"（Het Potentieel Pakken）的非营利组织，与客户一起探讨如何更好地接近员工，并以团队的方式制定工作计划。

该组织的大部分资金来自荷兰卫生部，主要与家庭护理机构和学区合作。创始人格拉文（Wieteke Graven）表示，员工（其中大部分是女性）通常对增加工作时间持开放态度，她们往往只是没有得到交流。

格拉文说："我们遇到过这样的情况，有的人可能已经50岁了，你问她们'你为什么每周工作18小时'，她们说，'嗯，我20年前就开始每周工作18小时了，只是从来没有变过而已'。"

格拉文说，这表明非全职工作的观念已经变得根深蒂固，这样更有理由就这一问题展开更广泛的讨论。

"我认为个人选择和社会需求之间总是存在这种紧张关系。"她说， "我认为需要进行一场根本性的辩论。"

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