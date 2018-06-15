欧盟难民问题僵持一夜 终获共识

(德国之声中文网) 僵持9个小时之后，各国终于就难民问题达成共识，签定协议。该协议旨在确认难民问题不只是单一会员国而是欧盟全体所面临的挑战。具体来说，各国同意在欧盟以外地区建立集体难民营。这些欧盟外的集体难民营将由欧盟与联合国难民署(UNHCR)、国际移民组织(IOM)合作建立。

此外，意大利、希腊这样的地中海国家可以自愿建立封闭的难民营。欧盟敦促各国加强边境管制，强调难民在欧盟之间跨国流动可能触犯《申根条约》，也违法难民共同庇护体系的原则。协议建议，对难民在抵达欧盟前进行资格审查。

欧盟28国还达成共识，向土耳其提供30亿欧元的援助款，用于安置叙利亚难民，这笔款项将直接来自欧盟预算。除此以外，各成员国还要从自己国家预算中共同拿出10亿欧元，援助土耳其。

周五下午传出消息，在欧盟峰会召开之际，德国与希腊、西班牙就遣返难民问题达成了政治共识。德国政府总理默克尔在峰会结束时宣布了这一消息。根据三国达成的这一政治共识，雅典和马德里政府承诺，重新接收在希腊、西班牙登记（后前往他国）的难民。三国同意，协议细节在未来4周内商定并生效。

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



除了难民问题外，欧盟领袖们也就延长对俄制裁达成共识。目前的对俄经济制裁截止至7月31日，该制裁如今又被延长半年。欧盟理事会表示，原因是俄罗斯政府在执行明斯克协议方面没有取得进展。

意大利杯葛

早前，意大利总理朱塞佩·孔蒂因为难民问题，拒绝签署欧盟峰会声明，欧盟岌岌可危。

过去，意大利因地理位置使然，一向是受到难民影响最多的国家。六月初，经过三个月的政治僵局，孔蒂组成新政府，一上任就站稳他反移民的立场，一个月内便拒绝了两艘承载上百人的难民船只。如今，他为了迫使欧盟会员国正视难民问题，共同分担人口压力，拒绝签署峰会共同声明。主办方原定晚间举行的记者会也被迫取消。

根据峰会前两天出台的草案，各国原定要在峰会期间就欧盟边界管制达成共识，加强执法管控非法移民，共同合作防止难民与移民在盟国之间流动。

他们原定要提拨更多经费给土耳其的叙利亚难民、非洲移民，也想要跟摩洛哥协商，改变人潮涌入西班牙的现况。

但是，在安置难民的问题上面，欧盟各国仍然存在歧见。比如说，波兰、匈牙利为首的东欧国家拒绝为意大利、希腊分担部份难民。

要找到一个让28个欧盟会员国都满意的移民政策当然不切实际，所以默克尔提倡在移民问题上，采取「意愿同盟」(coalition of willing)的做法。她希望可以借此安抚国内的联合政府的重要政党之一基社党。

默克尔的内政压力

基社盟主席兼德国内政部长泽霍费尔在难民问题一项持强硬立场，他主张严控难民人数，并严格禁止已在欧盟其他成员国做入境登记的难民入境德国，违者一律直接遣返。他曾在德国电视一台表示，基社盟不会再给默克尔总理更多时间，以便让她为难民问题寻找欧洲层面上的解决方案了。

而德国总理默克尔则反对德国在难民问题采取「单方面行动」，她认为这样会在欧洲引发「负面的多米诺效应」(骨牌效应)。默克尔主张在欧洲层面上进行磋商，为难民问题找到合理的「欧洲方案」。

6月18日，泽霍费尔向默克尔下达「最后通牒」：如果七月一日前，默克尔不能就难民问题拿出严格的管控方案，他将以内政部长名义下令遣返所有非法难民。此举将意味着基民盟和基社盟的公开决裂，大联合政府也将难以为继。

默克尔的敌人和朋友 法国总统好朋友？ 法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

默克尔的敌人和朋友 善解人意西班牙？ 新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

默克尔的敌人和朋友 长袖善舞荷兰人 以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

默克尔的敌人和朋友 心机算尽希腊人 默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

默克尔的敌人和朋友 邻国丹麦走极端 丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

默克尔的敌人和朋友 笑里藏针奥地利 年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

默克尔的敌人和朋友 别无选择意大利 对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

默克尔的敌人和朋友 对抗到底匈牙利 这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。 作者: Christoph Hasselbach



罗法/夏立民/王凡/凝炼 (德新社、路透社、法新社)