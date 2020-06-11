 欧盟难民庇护申请数量骤减 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2020

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时政风云

欧盟难民庇护申请数量骤减

近几个月来，因新冠疫情欧盟关闭边界，暂停了庇护申请的登记工作，许多难民无法再申请庇护。与2月份相比，申请数量下降了86％。

Griechenland: Kinder in Flüchtlingscamps (Getty Images/O. Kose)

难民营儿童：由于边境关闭，申请庇护的难民人数大幅度减少

（德国之声中文网）4月份，欧洲的庇护申请数量降至十年来的最低水平。根据欧洲难民事务援助办公室的统计，4月份总共有8730人递交庇护申请，与2月份相比下降了86％。2月份当局总共收到61421庇护申请。为了防止新冠病毒的传播，欧盟于3月关闭了其对外边界。 27个欧盟成员国中，许多国家暂停了庇护申请的登记工作。

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新冠疫情让柏林一个难民居住点的负责人格里格斯面临巨大挑战：当住户们必须共用厨房和厕所时，如何让他们远离病毒？ (19.04.2020)

三月份时，曾有10个欧盟国家表示愿从人满为患的希腊难民营中接收1600名无成年人陪伴的儿童。现在，这10国中只剩下卢森堡和德国。 (08.04.2020)

新冠疫情导致局势恶化

欧洲难民事务援助办公室负责人尼娜·格雷戈里（Nina Gregori）向路透社表示：“很明显，在过去的几个月中，尤其是在一开始的时候，潜在的寻求庇护者受到了极大的限制。”“从那时以来，那些寻求庇护者的境况无疑非常严峻。他们本希望逃离暴力和迫害，但新冠危机使他们的处境更加恶化。”四月份递交庇护申请的主要是叙利亚人，其次是阿富汗人、委内瑞拉人和哥伦比亚人。

现在，八个欧盟东部国家重申坚决抵制强制性的难民分配。捷克内政部长扬·哈马切克（Jan Hamacek）在致欧盟委员会的一份联合声明中强调，欧盟东部成员国已经成功的建立了反对接收难民配额的“强大国家联盟”。这位捷克社民党政治家还表示，他们已经做好充分准备，可以以任何形式协助保护欧盟的外部边界。在联名声明上签字的还有与捷克同属维谢格拉哥集团（Visegrad Group）的波兰、斯洛伐克和匈牙利的内政部长。

EU-Kommissarin Ylva Johansson (picture-alliance/E. Simander)

欧盟内政事务专员伊尔瓦·约翰逊（Ylva Johansson）希望推出新的移民规定

此外，三个波罗的海沿岸国和斯洛文尼亚也签署了联合声明。欧盟内政事务专员伊尔瓦·约翰森（Ylva Johansson）可能在未来几周内推出新的“移民与庇护公约”。欧洲法院4月裁定，波兰、匈牙利和捷克共和国在2015年难民危机期间违反欧盟法律，拒绝接受经希腊和意大利进入欧盟的寻求庇护者。

 

李京慧/叶宣 (路透社、德新社) 

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