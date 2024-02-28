 欧盟避难申请个案增加20% | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2024

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新闻广角

欧盟避难申请个案增加20%

在欧盟、瑞士和挪威境内提出的避难申请总数再度超过百万。大多数避难申请者来自叙利亚和阿富汗。而避难的主要目的地则是德国。

在欧盟提出难民申请的人数再度超过百万。

在欧盟提出难民申请的人数再度超过百万。

（德国之声中文网）2023年，在欧盟境内提出避难申请的总人数再度超过百万。总部设在马耳他的欧盟避难中介机构发布的年度统计数据显示，在欧盟、瑞士以及挪威提出的避难申请总数为114万例。

同前一年相比，避难申请个案增加了18%。俄罗斯发动侵乌战争后，逃往欧盟各国、并获得临时庇护的440万乌克兰人，则没有被计入避难申请的统计之内。

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三分之一避难者希望前往德国

根据避难中介机构的统计，大多数避难申请者来自叙利亚，其次后阿富汗。去年年底发生以哈冲突后，前往欧盟避难的巴勒斯坦人也越来越多。

三分之一避难者希望前往德国

三分之一避难者希望前往德国

避难者的首选目的地中，德国排名遥遥领先。欧盟难民中介机构的统计显示，2023年一年当中，德国共登记注册了33万4千个避难申请。而纽伦堡德国难民事务署统计到的避难人数则为32万9千人。

总之，希望在欧盟避难的申请者当中，有三分之一希望前往德国。而排名紧随其后的法国则为16万7千人，西班牙16万2千人。已经退出欧盟的英国则计划在本周晚些时候发布避难人数统计。

按照人口平摊的避难申请数量排名中，塞浦路斯排名第一，避难人数同当地人口的比例为1:78, 而德国的这一比例则为1:252。

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避难申请批准率为43%

在避难者来源国方面，叙利亚以18万1千人排名第一。叙利亚的内战已经持续十年之久。同前一年相比，去年叙利亚避难者人数增加了38%。去年有11万4千名阿富汗人在欧盟提出了避难申请，同比略有下降。避难者超过十万的来源国中还包括土耳其，来自该国的避难人数为10万1千人。去年一年，来自巴勒斯坦的避难者共有11600人，同比增加了三分之二。

同几年前相比，欧盟各国批准避难申请的比例明显提高。所谓的难民身份认可比例目前已经达到43%，是过去七年来的最高水平。

过去几十年来，移民问题一直是欧盟内部最大的争执议题。通过地中海前往欧洲的途中，难民船只翻覆而造成的死亡事件频频发生。去年12月，欧盟就改革共同的难民政策达成共识，进一步强化了遏制非法难民的措施。今后对于那些没有希望获得难民身份的入境者，将在欧盟外部边界开启快捷审理程序。

（德新社，基督教福音通讯社）

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