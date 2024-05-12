欧盟通过首部打击暴力侵害妇女行为法律

欧盟通过了首部打击暴力侵害妇女行为的法律。除严惩家暴外，该法律要求所有欧盟国家将切割女性生殖器官、强迫婚姻和网络骚扰定为刑事犯罪。

（德国之声中文网）欧盟国家5月7日为该集团首部专门打击暴力侵害妇女行为的法律开了绿灯。

这项全面的新法旨在保护妇女在欧盟免受基于性别的暴力、强迫婚姻、切割女性生殖器官和网络暴力（如网络跟踪和未经同意分享亲密图像）的侵害。

家庭暴力受害者将更容易举报犯罪行为。根据新法，家庭暴力将被处以最高五年的监禁。

针对儿童、配偶、前配偶、政界人士、记者和人权活动家的犯罪惩罚可能会更加严厉。

但是，一些成员国之间就强奸的定义产生了争议，未能就此达成共识。

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"这是促进妇女权利的开创性时刻"

"针对妇女的暴力和家庭暴力是一种长期存在的犯罪行为。" 比利时副首相范蒂切特（Paul Van Tigchelt）说，"这项法律将在欧盟范围内保证犯罪者将受到严厉制裁，受害者将得到他们所需的一切支持。"

欧洲议会于今年4月批准了新法提案，成员国于5月7日正式通过，这是该提案成为法律的最后一道程序。欧盟各国现在有三年的时间将这些规则转化为国内法律。

比利时性别平等国务秘书勒鲁瓦（Marie-Colline Leroy）说："这是促进妇女权利的开创性时刻。"

她说："只有当妇女在生活中不必担心受到骚扰、暴力攻击或人身伤害时，真正的平等才能实现。这项法律是实现这一目标的重要一步。"

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欧盟对强奸没有统一的定义

然而，尽管欧盟一致同意立法的必要性，但该法律文本却未能确定强奸的共同定义，这也是谈判期间争论的焦点。

意大利和希腊等国赞成加入这一定义，而德国和法国则认为欧盟对此没有权限。

周二在布鲁塞尔召开会议之前，西班牙平等部长雷东多（Ana Redondo ）说，她希望这项立法"更加雄心勃勃一些"。

但她说，这项法律仍然是一个"良好的起点"。

(法新社，天主教通讯社)

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