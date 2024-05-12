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欧盟通过首部打击暴力侵害妇女行为法律

2024年5月12日

欧盟通过了首部打击暴力侵害妇女行为的法律。除严惩家暴外，该法律要求所有欧盟国家将切割女性生殖器官、强迫婚姻和网络骚扰定为刑事犯罪。

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2023年11月25日，许多女性参加了意大利米兰举行的制止暴力侵害妇女行为国际日示威活动
2023年11月25日，许多女性参加了意大利米兰举行的制止暴力侵害妇女行为国际日示威活动图像来源: Luca Bruno/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）欧盟国家5月7日为该集团首部专门打击暴力侵害妇女行为的法律开了绿灯。

这项全面的新法旨在保护妇女在欧盟免受基于性别的暴力、强迫婚姻、切割女性生殖器官和网络暴力（如网络跟踪和未经同意分享亲密图像）的侵害。

家庭暴力受害者将更容易举报犯罪行为。根据新法，家庭暴力将被处以最高五年的监禁。

针对儿童、配偶、前配偶、政界人士、记者和人权活动家的犯罪惩罚可能会更加严厉。

但是，一些成员国之间就强奸的定义产生了争议，未能就此达成共识。

德国在打击家暴方面表现如何？

"这是促进妇女权利的开创性时刻"

"针对妇女的暴力和家庭暴力是一种长期存在的犯罪行为。" 比利时副首相范蒂切特（Paul Van Tigchelt）说，"这项法律将在欧盟范围内保证犯罪者将受到严厉制裁，受害者将得到他们所需的一切支持。"

欧洲议会于今年4月批准了新法提案，成员国于5月7日正式通过，这是该提案成为法律的最后一道程序。欧盟各国现在有三年的时间将这些规则转化为国内法律。

比利时性别平等国务秘书勒鲁瓦（Marie-Colline Leroy）说："这是促进妇女权利的开创性时刻。"

她说："只有当妇女在生活中不必担心受到骚扰、暴力攻击或人身伤害时，真正的平等才能实现。这项法律是实现这一目标的重要一步。"

土耳其女性对家暴说“不”！

欧盟对强奸没有统一的定义

然而，尽管欧盟一致同意立法的必要性，但该法律文本却未能确定强奸的共同定义，这也是谈判期间争论的焦点。

意大利和希腊等国赞成加入这一定义，而德国和法国则认为欧盟对此没有权限。

周二在布鲁塞尔召开会议之前，西班牙平等部长雷东多（Ana Redondo ）说，她希望这项立法"更加雄心勃勃一些"。

但她说，这项法律仍然是一个"良好的起点"。

 (法新社，天主教通讯社)

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