欧盟通过对俄第15轮制裁 首次全面制裁中国实体和个人

欧盟宣布已通过了针对俄罗斯入侵乌克兰而采取的第15轮制裁措施，包括对中国个人和实体采取更严厉的措施，以及对莫斯科所谓的影子舰队中的更多船只采取制裁措施。

(德国之声中文网）欧盟委员会本周一（12月16日）在一份声明中表示，欧盟已通过针对俄罗斯的第15轮制裁措施。新的限制清单增加了84个个人和实体（54名个人和30个实体），其中包括7个中国个体和实体，具体为一名个人和两家协助规避欧盟制裁的实体，另外还有四家向俄罗斯军方供应敏感无人机部件和微电子部件的实体。

对中国采取的制裁措施将是欧盟首次全面制裁助俄中国个人和实体，其中包括旅行禁令和资产冻结。

欧盟一名外交官表示："全面制裁的举措向中国发出了一个重要信号。我们的态度是非常严肃的。"

欧盟制裁特使戴维·奥沙利文(David O'Sullivan)和乌克兰官员指出，中国是向俄罗斯出售外国技术的主要途径。

外交官们表示，在此之前，针对俄罗斯的制裁计划中关于中国的制裁仅涉及出口管制，而不是全面制裁。

消息人士向路透社透露，欧盟委员会正在准备于1月份实施第16轮制裁措施，其中可能包括更广泛的措施，例如针对俄罗斯液化天然气和对欧盟公司在第三国的子公司的出口限制等等。

（路透社）

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