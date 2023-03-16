欧盟通过反胁迫措施法 剑指中美

（德国之声中文网）本周二（3月28日）欧盟通过反胁迫措施（anti-coercion instrument, ACI）的立法。目的是以此加强欧盟国家的对抗能力，并且防止地缘政治紧张局势蔓延并影响到商务贸易。

过去一些年，欧盟内一些国家纷纷遭遇过中国或者美国前总统特朗普对其实施经济胁迫的例子。例如，波罗的海国家立陶宛允许台湾在该国设立性质相当于大使馆的代表处，此后便遭到中国的施压。根据欧盟的说法，北京方面禁止从立陶宛进口商品并向欧洲企业施压，向中国出口时必须将立陶宛从供应链中剔除。

立陶宛對台政策惹怒北京

从欧盟的角度来看，北京的做法不符合世贸组织（WTO）的规则，也对欧盟内部市场的其他出口产生不良影响。虽然欧盟已经向世贸组织提起诉讼，但是此类案件往往需要费时至少一年的时间才能得到解决。

欧洲对外关系委员会于在2021年6月就发布了《谨慎应对：如何设计欧盟的反对经济胁迫的措施》报告，建议欧盟制订一部框架性的法规，完善现有的经济胁迫应对措施。

根据现在通过的“反胁迫措施”欧盟需要先认定，是否第三国对欧盟或者欧盟成员国通过经济施压以达到迫使其修正政策的目的。如果对话无法解决问题，布鲁塞尔将可以采取包括提高关税、限制获得欧盟境内标案、限制在欧盟范围内进行投资等反制措施。

欧盟议会贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）表示，“反胁迫措施”的通过是一个重大突破，欧盟成员国就全面有力保护经济利益的一揽子计划达成一致。

不过欧盟一些成员国对这类措施也表达了疑虑。这些国家担心这有可能引发贸易保护主义并因此引发贸易战。

专家们则认为，欧盟有可能在美中两大经济体日益加剧的冲突中被消耗殆尽。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



（路透社、德新社）

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