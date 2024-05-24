欧盟就人工智能的应用制定了统一的法律规范。这也是世界上首部人工智能法，它有可能会成为该领域的全球样板，但它也能跟得上人工技术进步的步伐吗？

（德国之声中文网）由27个成员国组成的欧盟理事会通过了人工智能法，它将规范视频监控、语音识别以及金融数据评估的实际应用。不过，该法2026年才能正式生效。制定该法的目的，是为了欧盟范围内人工智能的使用变得更加安全，尽可能确保人工智能使用过程中的透明和可追溯性，避免歧视，并有利环保。至关重要的是，人工智能要由人来掌控，而并非其他技术。

欧盟计划引入人工智能标识义务：由人工智能完成的文字、音频和图像，必须进行相应的标识，以免误导受众。不过，专家们普遍认为，由于相关材料数量庞大，实施监控将会有很大难度。在高风险领域、敏感性基础设施领域、以及教育和医疗领域中应用的人工智能技术，必须满足更为严格的要求。

不得效仿“中国式社会诚信体系”

一些违反欧盟价值观的人工智能应用，则将被禁止，这其中就包括中国通过评估民众社会行为而建立起的社会诚信系统。此外，在工作岗位和教育机构进行情绪评估的系统也将在欧盟境内禁止使用。



欧盟立法禁用违背基本价值观的人工智能技术，其中包括对民众社会行为的监控。 图像来源: Wang Gang/dpa/picture-alliance

除非有法庭特许，例如警方或安全机构破获人口走私或恐怖主义案件等特殊情况，否则公共场所内不得使用人脸识别技术。这条法规适用于欧盟境内人工智能技术的研发、提供以及使用，适用于欧盟境内外的机构和个人。

鉴于欧盟前不久对避难法进行了改革，大赦国际提出警告称，欧盟不应对移民和避难申请者使用人脸识别和其他有争议的技术手段。欧盟议会社民党和左翼党议员也批评说，警方使用的身份实时识别技术并没有进行严格规范。

德国政府表示，他们曾在欧盟层面上呼吁不应将聊天机器人 ChatGPT等所谓的通用人工智能归类为高风险应用。大约一年前，ChatGPT的出现使人工智能技术受到了广泛的关注。ChatGPT可以同用户用短讯方式进行沟通，并即时回答问题。目前，该技术已可以用来制作足以以假乱真的合成图像。其他的人工智能应用还包括Picsart, DeepAI以及微软推出的Bard。

违反人工智能法将面临罚款

欧盟各成员国批准这一新法后，各国将发布官方通告，并在最迟20天后开始正式生效。两年后，也就是2026年春季，该法将开始正式实施。在人工智能法正式生效之前，欧盟则期望在协商的基础上，由各大公司自觉采取行动。不过，批评者担心，两年之后，欧盟现在制定的该法规可能早已过时。

如果企业不遵守上述法规，各成员国就必须采取制裁措施，例如罚款。私人如果发现企业的违规行为，则可以向各国的主管部门进行投诉。相关部门则可以开启监督程序，并在必要时发布惩戒措施。

人工智能技术的发展日新月异，法律也应与时俱进。 图像来源: Getty Images;dpa/picture alliance

管控人工智能 现在刚刚开始

德国数码经济联合会Bitkom批评说，人工智能法并没有为一些核心问题提供答案。联合会主席温特盖斯特（Ralf Wintergerst)表示，在德国和其他欧盟国家，对人工智能技术的管控工作才刚刚开始。至于人工智能技术将因此得到推动，还是会受到阻碍，则完全取决于制定怎样的法律框架以及如何实施相关法律。



联邦德国数码技术部长维辛（Volker Wissing）在布鲁塞尔表示，人工智能法必须在德国以“有利创新”的方式进行实施，必须掌握对人工智能的主动权。这位自民党政治家表示：“人工智能是一项核心技术，对我们能否保持竞争优势至关重要。”维辛同时也承认，人工智能是一项日新月异的新技术，立法者也必须与日俱进。“有鉴于此，我的观点是，我们必须要尽快制定管控措施，但同时也应拥有持续跟进调整的勇气。”

（德新社，法新社）

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