欧盟追加150亿补贴欧洲芯片产业扩大市占率

（德国之声中文网）欧盟委员会执行副主席兼竞争官员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）周二（2月7日）在布鲁塞尔表示，创新型芯片工厂需要的资金缺口可以百分之百地获得公共资金的补贴。根据欧盟委员会主席冯德莱恩的说法，到2030年以前，除了已经通过的计划中的300亿公共投资之外，还将调动150亿活动资金。

按照"欧洲芯片法案"（European Chips Act）的设想，到2030年欧洲生产的芯片将在全球市场上占到20%，较现有的市占率提升一倍，以此提升欧洲的竞争力和抵抗力。

目前特别是汽车行业和电子产业尤其受到芯片短缺问题的困扰。供应链短缺同时进一步加剧了通货膨胀。

德国经济部对欧盟的这一计划表示欢迎。这一计划可与美国总额高达520亿美元的相关预算匹敌。德国经济部议会国务秘书勃兰特内尔（Franziska Brantner）说："欧盟委员会可以通过该计划加强欧洲境内的半导体生产，同时也会让我们在这个具有战略意义的产业中变得更加强大并具有自主性。这样也提升了欧洲企业的安全性，防止出现企业停产和供应瓶颈等问题。"

美国和中国加大对芯片产业的投资

德国工业联合会专家普勒格（Iris Plöger）说 ，欧洲应该加强独立性。"随着地缘政治紧张局势的加剧，再加上美国、中国等国家对半导体产业的国家补贴力度越来越大，科技界的竞争也变得越来越激烈。"她说。

普勒格指出，对于经济来说，最核心的是不仅要推动小型半导体的发展，而且要促进大型半导体和具有高创新潜力的新材料组合的发展。她说："欧委会和德国联邦政府必须在今年为芯片设计和生产提供已通过的110亿欧元资金，并解决专业技术工人大量短缺的问题。"

德国信息产业、电信和新媒体协会（Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien）强调，欧洲半导体产业链必须从头到尾得到加强。该协会表示，从研究到创新，从设计能力和全面生产能力的扩展到材料和生产设施的制造，整个工业界必须实现紧密的合作。

"欧洲芯片法案"将让各国更容易向生产创新产品的工厂提供补贴，此外还将更为简化国际间的合作。公共补贴可以更好地吸引民间投资。英特尔公司、台湾台积电和台湾环球晶圆目前都正在欧洲寻找适合兴建芯片生产厂的地点。英特尔公司德国经理埃森施密特（Christin Eisenschmid）把"欧洲芯片法案"称之为英特尔公司在欧盟范围内投资的催化剂。

观看视频 02:19 芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

（路透社）

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