欧盟还是让步：英国脱欧后仍然免签

（德国之声中文网）至少在一点上，处于脱欧混乱之中的英国公民可以寄予回归常态的希望。欧盟各国想要让英国民众在脱欧之后也可以不用签证进入欧盟，哪怕最后脱欧协议无法得以签署。欧盟27国的大使在布鲁塞尔就此已经达成了初步一致。但如果伦敦以后要求任何一个欧盟国家公民进入该国前需申请签证的话，其他欧盟国家表态会随即作出反应。

现在，这项动议还需要得到欧洲议会的认可，才能在英国脱欧后生效。英国和欧盟各国互免签证的时长为90天。

英国政府已经发出信号，同意让在该国做短期停留的欧盟公民不用申请入境签证。

英国人的敏感

但让英国人感到气愤的是相关规定中的一个细节。欧盟各国如今推出的这份规定将英国以及其靠近西班牙南部的海外领土直布罗陀分别对待。这个英国和欧洲大陆唯一的接壤地区在欧盟的有关文件中被视为英国的"殖民地"。伦敦政府的一位发言人认为这样的表述"完全不合时宜"。

到目前为止，英国不属于取消了边境检查的欧洲申根地区。所有入境的欧盟公民都要接受检查。对于德国公民来说，目前持德国身份证就可以免签入境英国。拥有欧洲申根签证的中国旅客必须额外申请签证才能进入英国。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



任琛/文木（路透社、德新社）