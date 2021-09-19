 欧盟近20国支持谭德塞连任世卫秘书长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2021

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时政风云

欧盟近20国支持谭德塞连任世卫秘书长

近20个欧盟国家支持现任秘书长谭德塞竞选连任。任期间，他领导世卫对抗新冠肺炎疫情，支持他竞选连任的国家有哪些呢？他的连任机会有多高？

(WHO) Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus

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世卫组织聘请的专家警告，病毒起源调查已「陷入停滞」，进一步拖延恐导致无法恢复有关疫情暴发的关键证据。与此同时，中国要求世卫调查新冠病毒从美国实验室泄漏的可能性。

为展开新冠溯源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据。中国方面则于周五批评称，世卫组织第二阶段的溯源计划“并非基于中国—世卫组织联合研究报告”。 此外，世卫调查小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克指出了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。

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（德国之声中文网）在世卫组织成员国提名新秘书长人选的期限到来前，德国宣布提名现任世卫秘书长谭德塞。他目前不仅是唯一一名候选人，还已得到近20个欧盟国家的支持。

多名外交人士告诉法新社，包括奥地利丶法国丶葡萄牙和西班牙，都向位于日内瓦的世卫组织提交了一个密封的信封。根据程序规定，信封会保存至10月29日再公开，以避免过早的竞选活动。这也代表可能会有其他国家提名另一名候选人。

谭德塞是埃塞俄比亚前卫生和外交部长，于2017年5月当选为世卫组织的首位非洲秘书长。他领导了全球对抗新冠肺炎，虽然他在处理这场危机的过程中受到抨击。截至目前，新冠肺炎已在全球导致490万人死亡。

外交人士称，虽然特朗普政府指责谭德塞「以中国为中心」，但他否认了这些指控，并在公开表示需要进一步调查病毒的来源，以及对中国的实验室进行审计之后，和拜登政府的关系有所升温。

在周三(23日)的新闻发布会上，当法新社问及谭德塞是否要竞选第二任期时，谭德塞拒绝回答。报导称，因为谭德塞在埃塞俄比亚的家乡提格雷省（Tigray）冲突问题上，与埃塞俄比亚政府有摩擦，并曾利用世卫组织的平台谴责该国政府在提格雷的镇压行为，引发当局愤怒，因此他无法获得埃塞俄比亚政府的支持及提名。

不过即使埃塞俄比亚不提名谭德塞，他仍可能会争取由其他国家提名进行程序。多数观察家曾经预测，谭德塞将获得非洲国家官方支持，但令人意外的是，现在不少的欧洲国家也选择支持他。

欧盟成员国的支持

一名非欧盟国家的高级外交官对路透社表示，「他并非完美无瑕，但整体而言，国际社会认为支持他确实重要。」

德国政府的消息人士周三(23日)在柏林向路透社明确表示，德国将正式提名谭德塞，并正在寻求其他欧盟成员国的支持。

一名西方外交官说，「相当数量」的欧盟国家已经表示他们也将提名谭德塞，并列举了十几个已经表示支持的国家。该消息人士补充说：「我知道有其他地区的国家也提名他」。

外交官们说，非洲国家广泛支持谭德塞，他倡导非洲国家获得疫苗，但不想与埃塞俄比亚决裂。他们也补充说，美国并不反对他的继续下一个新任期。

根据世卫规定，若有多位候选人，世卫将在2022年1月启动遴选程序，把名单缩至最多5人。世卫组织会员国将於明年5月世界卫生大会召开期间，进行无记名投票，选出下任秘书长，明年8月开始新任期。

（法新社丶路透社）

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