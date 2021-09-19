欧盟近20国支持谭德塞连任世卫秘书长

（德国之声中文网）在世卫组织成员国提名新秘书长人选的期限到来前，德国宣布提名现任世卫秘书长谭德塞。他目前不仅是唯一一名候选人，还已得到近20个欧盟国家的支持。

多名外交人士告诉法新社，包括奥地利丶法国丶葡萄牙和西班牙，都向位于日内瓦的世卫组织提交了一个密封的信封。根据程序规定，信封会保存至10月29日再公开，以避免过早的竞选活动。这也代表可能会有其他国家提名另一名候选人。

谭德塞是埃塞俄比亚前卫生和外交部长，于2017年5月当选为世卫组织的首位非洲秘书长。他领导了全球对抗新冠肺炎，虽然他在处理这场危机的过程中受到抨击。截至目前，新冠肺炎已在全球导致490万人死亡。

外交人士称，虽然特朗普政府指责谭德塞「以中国为中心」，但他否认了这些指控，并在公开表示需要进一步调查病毒的来源，以及对中国的实验室进行审计之后，和拜登政府的关系有所升温。

在周三(23日)的新闻发布会上，当法新社问及谭德塞是否要竞选第二任期时，谭德塞拒绝回答。报导称，因为谭德塞在埃塞俄比亚的家乡提格雷省（Tigray）冲突问题上，与埃塞俄比亚政府有摩擦，并曾利用世卫组织的平台谴责该国政府在提格雷的镇压行为，引发当局愤怒，因此他无法获得埃塞俄比亚政府的支持及提名。

不过即使埃塞俄比亚不提名谭德塞，他仍可能会争取由其他国家提名进行程序。多数观察家曾经预测，谭德塞将获得非洲国家官方支持，但令人意外的是，现在不少的欧洲国家也选择支持他。

欧盟成员国的支持

一名非欧盟国家的高级外交官对路透社表示，「他并非完美无瑕，但整体而言，国际社会认为支持他确实重要。」

德国政府的消息人士周三(23日)在柏林向路透社明确表示，德国将正式提名谭德塞，并正在寻求其他欧盟成员国的支持。

一名西方外交官说，「相当数量」的欧盟国家已经表示他们也将提名谭德塞，并列举了十几个已经表示支持的国家。该消息人士补充说：「我知道有其他地区的国家也提名他」。

外交官们说，非洲国家广泛支持谭德塞，他倡导非洲国家获得疫苗，但不想与埃塞俄比亚决裂。他们也补充说，美国并不反对他的继续下一个新任期。

根据世卫规定，若有多位候选人，世卫将在2022年1月启动遴选程序，把名单缩至最多5人。世卫组织会员国将於明年5月世界卫生大会召开期间，进行无记名投票，选出下任秘书长，明年8月开始新任期。

（法新社丶路透社）

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