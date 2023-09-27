欧盟贸易专员结束访华 实质性成果有哪些？

（德国之声中文网）欧委会常务副主席兼欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在与中国国务院副总理何立峰会面后，已经结束了为期四天的访华行程。他说：“在这次访问中，我能够直接向中国领导层传达一些对我们关系至关重要的信息。”

身为立陶宛人的东布罗夫斯基斯强调：“欧洲和中国之间的合作仍然至关重要。在一个充满日益增长的地缘政治紧张的世界中，我们需要更努力地继续构建积极的合作。”

电动汽车补贴调查成为焦点

这位欧盟官员在访华期间特别提及了中国和欧洲之间增速迅猛的贸易逆差，指出：尽管有3960亿欧元的贸易逆差，但中国市场对欧洲人并不像对华市场那样开放。同时这与欧盟最近宣布对进口电动汽车采取反补贴措施有关。东布罗夫斯基斯表示，欧盟欢迎竞争，但这种竞争必须是公平的。他说：“我们将更加坚决地打击不公平行为。”北京称这次调查为“纯粹的保护主义行为”。在一次联合新闻发布会上，中国副总理何立峰表示，他已经表示了对这次调查的担忧和不满。

东布罗夫斯基斯回应称，欧盟将“完全按照我们和世贸组织的规则进行审核”。审核过程中，也会听取中国政府的意见。在这次审核中，布鲁塞尔主要关注中国汽车制造商获得的国家补贴，而不是给予汽车购买者的购买补贴，因为后者在欧盟也存在。

Eurasia Group的分析师拉曼（Mujtaba Rahman）曾对彭博社表示：一开始是法国总统马克龙在欧盟的框架下提出对中国产电动汽车征收惩罚性关税的。他的动机可能是法国汽车制造商在中国的市场份额很小。但在欧洲，法国的电动汽车与中国公司的产品在相同的价格段竞争。

德国《南德意志报》就此报道称，从给目前的情况来看，争端在所难免。欧盟酝酿中的惩罚性关税针对的是北京政府面对电动汽车这一成功的新兴产业时睁一只眼闭一只眼的行为。但从目前的情况来看，真的没有人会认为欧盟的惩罚性关税会成为现实。

什么是脱钩？什么是去风险？

双方各有所获

欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯此次中国之行的另一大成就是，欧中双方同意讨论欧洲高质量食品和农产品进入中国市场的问题。中国副总理何立峰确认了这个消息。

路透社报道称，中国官员列出了双方同意更深入合作的六个要点，包括开放市场，吸引对方的金融机构投资。双方也同意使供应链更具韧性，使公司的营商环境更为公正。作为回报，何立峰表示，北京希望布鲁塞尔再次允许向中国出口高技术产品。

今年，中国还发布了新的法律，包括《对外关系法》，警告反对损害中国国家利益的“行为”，以及一部《反间谍法》，禁止转让与国家安全相关的未经明确的信息，这为外国公司带来了合规风险。东布罗夫斯基斯表示：“关于数据的法律不确定性问题……在中国的欧洲公司中确实引起了真正的担忧。”他说：“我们需要找到一种方法，帮助欧盟企业遵守中国的数据法律。”

东布罗夫斯基斯表示，通过制定新的国家安全保护规则，中国创造了一个更具政治敏感性的商业环境。这减少了透明度、对公共招标的不平等准入和歧视。欧盟驻华商会曾就此表示，许多跨国公司不知道它们是否受这些法律的约束，是否被视为关键基础设施。此外，关于什么是国家机密也没有明确的定义。

市场准入问题和其他贸易壁垒，这些都是东布罗夫斯基斯和何立峰会面讨论的重点。会后，东布罗夫斯基斯表示：“欧盟公司希望能够参与中国的成功故事，这就是为什么我们花时间讨论商业环境的原因。”

欧盟要用怎样的态度面对中国？

这位欧盟贸易专员在与中方会晤时还明确表示，欧盟已经准备好对中国采取更强硬的态度。“我们不能容忍在我们的开放性被滥用或当我们的国家安全处于危险之中时毫无防备。”中国可以对此问题做出某些改变。有些情况下，中国已经将贸易和投资作为“武器”。中国经常批评说，西方滥用国家安全，过于频繁地用作自己的辩护。

德国之声特约评论员Alexander Görlach在评论此次欧盟贸易专员中国之行时写道：欧盟的去风险化策略并没有导致与中国的贸易和投资减少，反而增加了。因此，大西洋两岸的各方似乎都对各自政府的相关表态并不太在意。无论如何，中国似乎仍然是受各种商业活动欢迎的地方。

同时他也指出，东布罗夫斯基斯的此次访华当然有可能从理论上改变中国的贸易行为。但是，如果使用过去二十年的有效数据作为当前推断的基础，那么真的没有理由对此持有希望。唯一的方法是用同样的方式对待中国，并封锁其进入欧洲市场的途径。因为中国的执政党——共产党仍然需要一个稳定的经济来维持其统治。“像习近平这样的独裁者并不理解中庸的外交语言，而只会对实力的彰显有所反应。这种访问必须有所彰显，否则一切都将照旧。”

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