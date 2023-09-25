欧盟贸易专员：中国对乌克兰战争的立场危及中欧关系

（德国之声中文网）欧委会常务副主席兼欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）正在对中国进行为期四天的访问。本周一（9月25日），他呼吁与中国建立更加平衡的经济关系，并指出中国与欧盟之间存在着近4000亿欧元的贸易不平衡。他同时还警告说，中国在乌克兰战争问题上的立场可能会危及中国与欧洲的关系。

周一，东布罗夫斯基斯在北京清华大学发表主旨演讲。在演讲中他表示：“在充满挑战的新全球背景下，欧盟和中国都面临着巨大的政治和经济阻力。其中一些不利因素可能会导致我们渐行渐远。”

他强调说：“最大的阻力（但并非唯一的）是俄罗斯对乌克兰的侵略战争，以及中国在这一问题上的立场。”

他说：“领土完整始终是中国国际外交的重要原则之一。俄罗斯的战争公然违背了这一原则。所以我们很难理解中国对俄罗斯入侵乌克兰的立场，因为这违反了中国自己的基本原则。”

中国政府一直试图在乌克兰战争中保持中立，而不是与美国和欧洲大部分国家一起谴责俄罗斯的入侵。

周一，东布罗夫斯基斯还将和中共政治局委员、国务院副总理何立峰共同主持第十次中欧经贸高层对话。

什么是脱钩？什么是去风险？

欧盟委员会主席冯德莱恩近日宣布将对中国电动汽车展开反补贴调查。她表示，大量廉价的中国汽车正在扭曲欧洲市场。

中国政府称这项调查是旨在扭曲供应链的贸易保护主义行为。

东布罗夫斯基斯在清华大学发表的演讲中提到中国欧盟商会（EU Chamber of Commerce in China）最近公布的一项调查。调查显示，近三分之二的受访者都表示，在中国做生意变得更加困难了。

东布罗夫斯基斯说：“中国政府通过加强保护国家安全和发展利益的手段，创造了一个更加政治化的商业环境。这导致了透明度降低、采购机会不平等、歧视性标准和安全要求以及数据本地化和传输要求。”

他还提到中国新颁布的《对外关系法》和修订后的《反间谍法》是欧盟商界非常关注的问题。他说：“这两个法规模棱两可，有太多需要进一步解释的地方。这意味着欧洲公司很难理解他们的合规义务：这大大降低了企业的信心，阻碍了在华进行新投资。”

上周末，东布罗夫斯基斯在出席第五届上海外滩金融峰会时也强调，欧中贸易关系目前“非常地不平衡”，但是欧盟无意和中国脱钩。

去年7月，东布罗夫斯基斯曾与时任中国国务院副总理的刘鹤以视频连线的方式举行了中欧经贸高层对话。

预防潜在危机 欧盟制定计划促稀土供应链多元化



据德国媒体China.Table的报道，在新一轮对话中，欧盟《芯片法案》、中国《反间谍法》、俄罗斯对乌克兰的侵略战争及其对全球贸易的影响、中国对欧盟成员国立陶宛实施的事实性贸易制裁以及欧盟《关键原材料法案》都会是双方谈论的重点。

（美联社、路透社、德新社、China.Table）

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