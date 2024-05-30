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欧盟谴责香港法院判14名香港泛民主派人士“颠覆”罪成

2024年5月30日

香港高等法院周四（5月30日）判决"47人案"中14名不认罪被告犯下"串谋颠复国家政权"罪。澳大利亚对此表达深切关注，欧盟称此案破坏了人们对香港法治的信心。中国外交部表示中央政府坚定支持香港特区执法和司法机关，坚决反对个别国家干涉中国内政。

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香港高等法院5月30日对"47人案"做出首宗宣判，香港警员在法院外戒备
香港高等法院5月30日对"47人案"做出首宗宣判，香港警员在法院外戒备图像来源: Chan Long Hei/AP/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）香港高等法院5月30日宣判俗称"47人案"中的14名不认罪被告罪成。这是《港区国安法》实施后宣判的第一宗"串谋煽动颠覆国家罪"。该案另外两名不认罪被告刘伟聪和李予信被裁定罪名不成立，但香港律政司表示将对两人的宣判提出上诉。按港区国安法，犯有"串谋颠覆国家政权罪"最高可判处终身监禁。

澳大利亚表示深切关注

法庭宣布上述判决后，澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）发表声明，对"47人案"部分成员做出的罪成判决表达深切关注，"包括对澳大利亚公民吴政亨（Gordon Ng）的有罪判决"。声明中说，"澳大利亚已对香港当局继续广泛实施国家安全法，逮捕和施压民主人士、反对派团体、媒体、工会和民间社会表示强烈反对。我们知道，这些法律的实施也会对香港以外的个人产生影响，包括澳大利亚境内的个人。"声明还呼吁香港当局维护对香港成功至关重要的因素，其中包括高度自治以及《基本法》和《中英联合声明》所保障的权利和自由。"

吴政亨是47人案中唯一的无党派被告，同时是一名拥有澳大利亚国籍的港人。不过，1996年中国全国人大常委会《国籍法》释法案规定，拥有中国血统的香港居民除非申请放弃中国国籍获准，否则其外国国籍不被承认。

澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）
澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）图像来源: David Gray/AFP/Getty Images

欧盟：香港基本自由和民主参与进一步恶化

欧盟外交事务办公室表示，这一判决"标志着香港基本自由和民主参与的进一步恶化"，被告"因和平的政治活动而受到惩罚，而这种和平的政治活动在任何尊重基本民主原则的政治制度中都应该是合法的。"

欧盟外交事务办公室的声明还写道，"欧盟对 47 名民主派人士受到政治起诉、长期审前拘留以及大多数被告被拒绝保释深表关切，这些行为破坏了人们对香港基本法所规定的法治的信心。此案还令人对香港关于开放和多元化的承诺提出质疑，而开放和多元化一直是香港作为国际商业和金融中心吸引力的基石。"

人权组织提出强烈批评

大赦国际组织中国部主任莎拉·布鲁克斯（Sarah Brooks）表示，这些定罪"无情地展现了《香港国安法》如何被用做消弭异音的武器"，并"向任何反对政府作为的人发出了令人不寒而栗的信息。"

人权观察组织中国部代理主任王松莲表示，这一定罪表明了当局对民主政治和法治的"彻底蔑视"，"无论中国政府及其挑选的国安法官怎么说，民主绝不是犯罪"。

中国：坚决反对个别国家干涉中国内政

中国外交部发言人毛宁在5月30日的记者会上称，"任何人都不能打着' 民主'的旗号从事违法活动并企图逃脱法律制裁。"她还表示，"中央政府坚定支持香港特区执法和司法机关依法履职尽责、惩治各类危害国家安全的行为，坚决反对个别国家借有关司法个案干涉中国内政、抹黑和破坏香港法治。"

47人法院提堂 千人庭外支持

（综合报道）

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