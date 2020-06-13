欧盟谴责种族歧视 呼吁“黑人的命很重要”

（德国之声中文网）欧洲议会周五表决通过，在一份决议中支持"黑人的命很重要"（Black Lives Matter）并谴责种族主义和白人至上主义。这份决议没有法律效应，但释放出支持反种族歧视抗议的信号。

欧洲议会议员达利（Miriam Dalli）在本周的一场全体会议上表示："我们必须确保我们所有社会和公民都是自由的。黑人的性命很重要，我们必须清楚明确地大声疾呼：把白人的膝盖从黑人的脖子上拿开。"

在5月25日美国明尼苏达州发生白人警察暴力执法造成非裔美国人弗洛伊德死亡后，反种族歧视和抗议警察暴力的示威活动近几周来在欧洲各地蔓延。欧洲议会周五以493票赞成票和104票反对票通过决议，"强烈谴责骇人听闻的弗洛伊德之死"。

欧洲议会党团"复兴欧洲"（Renew Europe）对该项决议表达强烈支持，其党团成员拉菲拉（Samira Rafaela）引述了欧盟的口号呼吁："在多元中团结"（United in diversity）。

欧盟也难逃责备

这项决议也谴责美国对示威者的严格限制措施，并批评美国总统特朗普威胁派遣军队镇压示威者的"煽动性言论"，

而欧盟成员国同样遭受批评。欧洲议会呼吁各国谴责"不对等使用武力以及执法时的种族歧视倾向"。

最新的决议也将历史上的奴隶贸易定性为"反人道罪行"。而许多欧盟国家过去都曾经在相关贸易中获利。

欧洲议会还通过了一项决议，威胁若北京对香港实施新国安法，欧盟将采取法律行动。与此同时，欧洲议会也批准对捷克总理巴比斯（Andrej Babis）涉嫌滥用欧盟资金进行调查。

谴责种族主义

在欧盟通过"黑人的命很重要"决议的数小时前，联合国人权理事会对歧视性的警察暴力做出谴责，同时要求对"系统性种族主义"提交报告。然而，多个人权组织批评联合国声明未直接点名美国，指责联合国摄于美国的淫威。

欧盟决议通过当日适逢美国纪念废除奴隶制的"六月独立日"。美国总统特朗普周六将在俄克拉荷马州的塔尔萨市进行首场竞选集会，而该市正是1921年血腥种族屠杀的发生地。特朗普此前在推特上威胁："任何要前俄克拉荷马州的示威者、无政府主义者、煽动者、掠夺者或卑鄙之人，请你们明白，你不会受到像在纽约、西雅图或明尼苏达州那样的待遇。那将会是完全不同的场面！"

特朗普无视其政府公共卫生顾问的防疫建议，执意在本周六举行竞选集会。

张筠青/王凡（法新社、德新社）