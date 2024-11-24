欧盟调查之下Temu仍势不可挡？

虚假折扣、非法进口产品：欧盟对低价电商平台Temu提出严厉指责并展开调查。但Temu在欧洲的攻势还能阻挡吗？

（德国之声中文网）Temu受到的指责连续不断：2024年初，欧洲玩具联合会称，在Temu销售的儿童玩具中，95%的样品都发现安全隐患。德国消费者中心联合会也在年初发出警告。

自11月以来，压力更大：欧盟对该平台展开调查程序。Temu受到指责非法进口产品、不符合欧盟标准。此外还有虚假折扣、虚假评分、缺乏卖家信息、让人成瘾的设计。

Temu的商业模式如何？

Temu自2022年9月进入美国。此后，该平台在世界范围内迅速增长。无论是牙齿增白剂、大蒜压泥器还是园丁剪刀--Temu上有数千件极低价商品。大多数小包裹来自中国。据估计，单单德国每天就从Temu和中国服装销售平台希音Shein收到40万件包裹。

该平台之所以提供低价产品，是因为，顾客是直接从中国的生产商或者经销商获得产品。Temu仅进行收付款，有时负责邮寄。Temu从中收取佣金。

因此，Temu完全无需自己的仓库，也就节约了成本。这导致较长的邮寄配送时间。但电商专家格拉夫（Alexander Graf）表示，较长的运货时间压低了Temu的价格。

格拉夫表示，Temu成为电商领域的一大竞争者。"亚马逊很难与Temu竞争。"在美国，亚马逊因此成立了Amazon Haul，与Temu一争高下。Amazon Haul价格低，运货时间明显较长。

Temu包裹涌入德国 图像来源: Nikos Pekiaridis/NurPhoto/picture alliance

Temu的背后是谁？

Temu的背后是中国母公司拼多多。Temu营业额和利润的具体数字没有出现在拼多多的资产负债表中。

自2023年4月起，Temu也在德国运作。不过，有多少人为Temu工作，该公司没有透露。一位Temu发言人向德国之声表示："作为纳斯达克上市的拼多多控股的一部分，Temu不单独披露财务和运营指标。"

欧盟对Temu的调查，是继全球速卖通AliExpress之后，第二次对中国电商平台展开调查。自称拥有4500万以上用户的平台被定义为"超大平台"，欧盟可根据《数字服务法案》对其展开调查。

如今，Temu可在12月初以前采取措施，否则面临高额罚款。Temu向德国之声表示，将全面配合调查。

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绕过关税取得成功？

与此同时，批评者认为还存在一个问题：150欧元以下的商品可以免关税进入欧盟，而Temu大部分的交易额都在150欧元以下。

此外，Temu的注册地是爱尔兰。该平台必须在那里缴纳营业税，而爱尔兰理论上须将税款分配给包括德国在内的欧盟国家。但数据交换十分复杂，几乎没有落实。

Temu则回应称，该公司的增长并不取决于免关税的因素。

电商专家格拉夫预计，Temu如今已势不可挡。他指出，其母公司拼多多在五年内就让亚洲其它电商平台一筹莫展。他说，无论如何，必须得适应Temu的新模式。来自中国的包裹数量恐怕几乎不会减少。

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