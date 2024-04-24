欧盟调查中国医疗设备公共采购 担忧优先本国企业

欧盟周三（4月23日）发起对中国公共采购医疗设备的调查。布鲁塞尔担心中国优先对待本土供应商。中国则批评欧盟发出保护主义信号。

（德国之声中文网）在周三（4月24日）公布的这份文件 中，欧盟列举中国政府文件中优先采购本土产品的条文：

中国《政府采购法》第十条，政府采购应采购本国货物、工程、服务，除非在中国境内无法获取等。

"中国制造2025"的一个目标是，到2020年，中国国产医疗设备在县级医院占50%，到2025年达70%。

2021年中国《政府采购进口产品审核指导标准》要求地方部门加强315种产品的国产采购比例，其中包括178种医疗设备。

中国国务院2015年深化医药卫生体制改革通知中要求，公立医院优先配置使用国产医用设备和器械。

此外，文件还引述2007年中国《政府采购进口产品管理办法》，其中对采购进口产品作出诸多手续要求。

文件中称，中国系统性优先本国产品的限制措施让欧盟产品和服务商处于显著的系统性不利地位。

中国媒体：受到影响有限

这是欧盟发布"国际采购工具"（IPI）以来，首次调用该工具展开调查。如果发现不公平行为，欧盟可以限制中国企业对欧盟27国公共采购市场的准入。

文件称，调查将为期9个月，不过欧委会可再延长5个月。

这份文件称，北京"受邀提交其观点及提供相关信息"，中国也可"与欧委会开展磋商，以消除或缓解所提及的措施"。

如果发现不公平行为，欧盟可以限制中国企业对欧盟27国公共采购市场的准入 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

据柏林墨卡托中国中心2023年一份报告，中国有全球第二大医疗设备市场，2022年的总价值约1350亿欧元，仅次于美国。

中国媒体的报道中指出，近年来有文件要求，特别是在中国境内生产的外资企业平等参与政府采购。此外，鉴于IPI措施适用于不低于1500万欧元的工程和特许权采购，以及不低于500万欧元的商品和服务采购，一些中国医疗器械企业表示，自身在欧盟不存在单个招标500万欧元以上的项目，因此所受的影响有限。

中国外交部：欧盟近期频繁动用经贸工具箱

近来数月，布鲁塞尔发起多项对中国的调查，涉及对绿色科技的补贴。

4月，欧盟宣布调查中国风力涡轮机供应商。其它调查还包括中国对光伏板、电动汽车、电动列车的补贴。布鲁塞尔寻求摆脱对中国廉价技术产品的过度依赖。

欧盟官员多次表示，鉴于对俄罗斯能源依赖的前车之鉴，希望降低与中国经济关系的风险。

周二，欧盟议会还批准一项禁止使用强制劳动产品的法案，尚须欧盟理事会批准。该法案的支持者希望以此阻止中国包括新疆的产品。

周三，中国外交部对欧盟调查中国医疗设备公共采购回应称，欧盟近期频繁动用经贸工具箱和贸易救济措施，发出的是保护主义信号，针对的是中国企业，损害的是欧盟形象。外交部发言人汪文斌称，欧盟一贯标榜是全球最开放市场，但外界看到的是一步步走向保护主义，敦促欧方恪守市场开放承诺和公平竞争原则，停止以各种借口无端打压限制中国企业。

（综合报道）

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