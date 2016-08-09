 欧盟议员赚外快 哪国议员赚最多？ | 经济纵横 | DW | 15.07.2018

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经济纵横

欧盟议员赚外快 哪国议员赚最多？

透明国际组织公布，尽管平均收入超过8000欧元，欧盟议员仍有约四成兼职赚外快。这有时令人担心议员会受到游说组织的影响。

Frankreich Eurokorps-Soldaten hissen die EU-Fahne vor dem Parlament in Straßburg 2014 (Getty Images/AFP/P. Hertzog)

斯特拉斯堡欧盟总部

（德国之声中文网）欧盟议员中，外快工作最多的是立陶宛的果嘎（Antanas Guoga）。这位议员、商人兼职业扑克选手有16份外快工作。德国基社盟籍议员尼布勒（Angelika Niebler）有14份外快工作，党内同侪霍迈尔（Monika Hohlmeier）有13份。

一方面，议员的社会活动被视为与选民保持联系的不可或缺的部分。另一方面，却也让人担心他们会受到游说组织的影响。

反贪组织透明国际发布报告，欧盟议员中，兼职赚外快最多的是右翼民粹阵营，三分之一以上有兼职。最少的是绿党阵营及左翼党阵营。后者仅五分之一有兼职。透明国际的调查对象是全部751名欧盟议员在2014年7月-2018年7月间的情况。

Angelika Niebler (DW/D. Mac Coitir )

欧盟议员尼布勒（Angelika Niebler）

法国的欧盟议员外快金额最高，至少460万欧元。意大利排名第二，至少260万欧元。德国排名第三，约140万欧元。

透明国际也指出，并非每份兼职都会带来利益冲突，但如果金额很高，那可能造成游说组织的影响或耽误正常的议员工作。

透明国际称，欧盟议员的平均工资约8400欧元，不少人的月工资还要高出数千欧元。

甚至还有欧盟议员在登记注册为游说组织的机构工作，透明国际认为，这应完全被禁止。

不单在欧盟层面，德国议会同样也有议员赚外快的情况统计。据abgeordnetenwatch.de统计，上一立法周期，27%的德国议员有兼职。相比之下，欧盟议会的该比例为40%。

不过，德国议会议员的外快金额要明显更高，2013-2017年平均为14.9万欧元。欧盟议会的德国议员则为该金额的四分之一。

 

 

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