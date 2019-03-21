欧盟议会通过新版权法 争议法案动了谁的奶酪？

（德国之声中文网）推出新版权法，本来是希望一切变更好，结果却"踩雷"，在欧盟范围内引发激烈争论。这个周二（3月26日），欧盟议会（也称“欧洲议会”）对版权法改革进行表决。其中348名欧洲议会议员投出赞成票，274人投出反对票，另有36人弃权。议案得到通过。

2月中旬，在经历了长期谈判后，欧盟议会的谈判代表与欧盟各国就版权法改革达成了原则性共识。欧盟现行版权法是20多年前制定的，改革是为了让法律更适合数字化时代需要。当时，包括德国在内的欧盟国家对改革都已经点头，只差欧盟议会全体会议的审批，改革已算是板上钉钉--毕竟通常情况下，这种审批只是走程序。然而这次有所不同，这次改革实在是面对着太多批评和抗议了。

在上个周末，仅在德国就有上万人走上街头，抗议版权法改革。

德国哥廷根反对版权法改革的抗议活动

一些人担心新版权法实施后会面临审查，甚至用上了"自由网络的死亡"这样的字眼；另一些则将改革与艺术家、作家等群体的生存空间联系起来。讨论极其激烈，而争议焦点集中在第11条和第13条（第17条）。

第11条作品保护

新版权法的第11条要求，网络平台不能在没有得到相关出版商的允诺的情况下，登载作品--即便只是很短的片断。以谷歌为例，这意味着谷歌不能再像目前一样，直接在搜索引擎、谷歌新闻中显示文章的部分内容了，而是要先获得出版方的同意，并可能要为显示这些内容付费。

批评者说，新法对于规模较小的出版商尤其不利。因为这些出版商更需要仰仗谷歌这样的大搜索引擎的显示，因此在与谷歌这样的网络巨头谈判时会处于弱势地位。批评者们还表示，德国自2013年起就有相关法律，然而德国出版商并没有因此获得显著的收入。这反而会限制网上内容的多样性。

不过，德国的大型出版商们对该规定持欢迎态度。

第13条（第17条）的义务与责任

第13条--在最终的法案中变为了第17条--则规定，具有一定规模的网络平台须从作品上载前就展开版权保护义务。给受版权保护的作品发许可，否则不能上传。

另外，一旦有内容被非法上传至网络平台，如果平台没有尽最大努力阻止该上传，该平台就要对侵权行为负责。对于很多网络运营商而言，这意味着要安装相关的过滤软件，以核查上传行为是否侵权。

批评者认为，这种过滤会造成一些合法内容也遭到屏蔽，例如引经据典或者旨在搞笑的山寨作品。他们认为，这会限制言论自由。在德国，各个党派都有政客支持这种说法。

网络巨头抗议

谷歌以及下属的Youtube、脸书等互联网巨头都加入了反对新法的抗议行列。谷歌表示，该草案可能会"影响网上提供信息的多样性"。而就在上周（3月21日），德语维基百科黑屏一天，抗议欧盟新版权法。按照维基的说法，修改版权法可能引发"对自由的互联网的限制"，"妨碍言论自由、艺术自由以及新闻自由"。

草案得到支持，然后呢？

欧盟议会的议员们在本周二表决通过了该草案，这样一来新法很可能会在5月底的欧洲议会选举前通过。

不过，该法案还需要得到代表各成员国利益的欧盟理事会批准。

在法案完全获得批准后，各成员国将在两年时间内将其内容落实到各自国家的相关法规中。