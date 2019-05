欧盟议会选举在即 英国确定参与

结局仍然未定的脱欧“神剧”

2018年9月:英国别挑三拣四

特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。9月下旬的萨尔兹堡峰会上,特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影,上头写道“来块儿蛋糕吗?抱歉,没有樱桃。”(A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.)这是附和欧盟此前的立场,暗讽英国不应再“挑三拣四”(cherry-pick )。