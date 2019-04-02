欧盟议会选举在即 英国确定参与

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎梅的副手戴维·利丁顿宣布，因为英国来不及在5月23日的欧盟议会选举之前获得国会普遍认可的脱欧协议，所以英国将会参与欧盟议会选举。

特蕾莎·梅过去极力避免将脱欧期限延后到5月22日以后，否则按照欧盟法律，英国必须参与欧盟议会选举。但是眼看国会内部迟迟无法针对脱欧达成共识，她只好再次向欧盟申请延后脱欧。4月，欧盟已经同意将脱欧期限延后至10月31日。

「令人遗憾的是，我们不可能在欧盟议会选举的法定死线之前完成那个程序...所以我们会继续下去。」

「我们会加倍努力，试图确保之后多出来的时间越短越好。理想上我们希望在夏天休会之前把事情都处理干净，英国民意代表不需要真的走进欧盟议会。」欧盟议会通常在七月中旬开始休会。

周二，唐宁街发言人宣称，与工党的谈判「富有建设性且十分详细」，并说:「各方体认到解决当前脱欧僵局的必要，同意隔天再见面，继续后续谈判。」然而工党的影子商务大臣隆-贝利(Rebecca Long-Bailey)说，政府没有做出新的让步。「他们停留在过去的立场上，没有移动半步。」

先前，特蕾莎·梅的脱欧协议已经被拒绝三次。这次的谈判已经进入第四周，却还是没有看到双方立场有松动的迹象。

罗法/杨威廉(综合报导)