 欧盟议会多数票赞同淘汰内燃机汽车 | 科技环境 | DW | 09.06.2022

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科技环境

欧盟议会多数票赞同淘汰内燃机汽车

根据欧盟议会的一项表决结果，2035年后，欧盟境内应不再有新的汽油或柴油汽车注册。在相关法规出台前，尚需同各成员国谈判。

EU beschließt CO2-Emissionen zu reduzieren

欧盟议会对内燃机车做出的重大表决将改变汽车历史

DW.COM

根据国际著名咨询公司普华永道（ PwC: ）的一项研究结果，德国汽车制造商在中国这个最大市场的纯电动车领域成绩显著 。

（德国之声中文网）围绕气候保护，欧盟议会要求从2035年起禁止销售内燃机驱动的新汽车。在周三（6月8日）举行的一次表决中，议员们以明显多数通过了欧盟委员会呈交的相关提案。根据该提案，13年后，制造商只能销售不排放温室气体的汽车和小型载重车。 

相关法规生效前，议会尚需与各成员国谈判。目前还不能确定成员国们是否会同意。不过，一般认为，这应有可能。代表成员国利益的欧盟理事会将在本月底确定对禁止销售汽油和柴油车的立场。在此之后， 这两个欧盟机构沟通妥协，从而使相关法规生效。 

德国赞同2035年淘汰燃油机汽车的期限。今年3月，绿党籍联邦环境部长莱姆克（Steffi Lemke ）就已在布鲁塞尔表示，德方支持在2035年前逐步淘汰内燃机驱动的汽车和载重车的目标。 

奔驰、福特或沃尔沃等多家主要汽车制造商也公开支持从2035年起停止销售内燃汽车。大众等其他汽车制造商早就宣布，从那时起不再在欧洲市场销售内燃机汽车。

图 没有内燃机汽车，德国高速公路上的交通可能也不会减少  

投票结束后，德国绿党议员布洛斯（ Michael Bloss ）表示，"经由这一表决结果，我们为汽车制造地欧洲的未来做出了决定"。他相信，未来，最好的电动汽车和最新的电池将来自欧洲。 

德国基民盟阵营对这一法案不满。该党欧盟议员吉泽克（ Jens Gieseke ）批评说，"很不幸，绿党、自由党和社民党人把宝只押在电动车上"。他称，他担心欧洲由此失去竞争力和众多就业机会。不过，他承认："至2035年完全禁止内燃机汽车不可能再被阻止"。

 

（德新社，路透社）

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