欧盟议会团体：新疆强制劳工产品仍可能大量涌入欧洲

（德国之声中文网）欧洲议会左翼社会党及民主党小组发布的这份报告中称："维吾尔人被迫从事强制劳动而生产出的服装可能正在不受限制地进入欧盟。"

这项调研是由英国谢菲尔德哈勒姆大学（Sheffield Hallam University）以及两家维吾尔人权组织共同完成的。这两家维吾尔人权组织分别是维吾尔民主及人权中心Uyghur Centre for Democracy and Human Rights 以及维吾尔权利监测中心Uyghur Rights Monitor.。

调研报告发布之际，正是欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔前往北京出席欧中峰会前夕，他们将同中国党和国家领导人习近平举行会晤。此次峰会将主要聚焦欧中商贸关系，但一位欧盟官员也对法新社表示，中国的人权问题也将被提及。

上述调研报告的结论是通过对公开资料的分析以及供应链的明察暗访而得出的。报告称，在采购维吾尔人在国家强制劳动之下生产出的服装方面，至少有39家欧洲知名服装品牌存在"极高风险"。

报告指出，这39家欧洲知名服装品牌至少同四家使用维吾尔强制劳工的中国制造商有合作关系。报告称，面临销售强制劳工产品风险的欧洲企业如此之多，说明"欧盟的政策并没有对消费者提供足够的保护，使他们免于购买使用了维吾尔强制劳工的产品。"

德国《时代周报》报道称，报告中被点名的39家欧洲服装企业中，已有部分企业做出公开回应。H&M强调该公司高度重视可持续性发展，"无论在什么市场，什么地区，我们都坚决抵制任何形式的强制劳工。"

彪马否认同报告中提及的四家中国公司有任何关联。彪马强调，本公司同来自新疆的供应商没有任何业务往来，也没有使用来自新疆的棉花产品。S.Oliver 则承认同报告中提及的北京光华纺织品集团的一家子公司有"直接关系"，不过，他们同该公司有禁止使用强制劳工产品的"明确协议"。 S.Oliver 公司称："据我们所知，对方的生产流程以及使用的材料都同新疆无关。"

过去十多年以来，中国在维吾尔及其他穆斯林少数民族聚居的新疆实施了严厉的打压措施，其中包括强制劳动以及建立所谓的"再教育营"。

中国官方称一些维吾尔组织应对境内发生的血腥袭击事件负责之后，随即以"防恐"为由，设立了大量"再教育营"。

这份报告是欧盟议会社会党议员格鲁克斯曼（（Raphael Glucksmann）发起的。2021年，格鲁克斯曼因在欧盟议会呼吁关注维吾尔人境况而遭到中国官方的制裁。

本周二，欧盟委员会主席冯德莱恩启程前往中国前表示，她将向习近平施压，要求中方取消对欧盟议员的制裁措施。

（综合报道）

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